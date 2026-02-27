Váratlan fordulat: ByeAlex exe külföldre távozott – titokzatos társ lehet mellette

Benjamina közösségi oldalán jelentette be, hogy egy távoli országban vesz részt forgatáson. A fotók alapján láthatóan elemében van: mosolyog, ragyog, és szemmel láthatóan maga mögött hagyta a szakítás árnyékát. A követők azonban nem csak a dögös képeket figyelték, sokkal inkább azt próbálják kideríteni, hogy ByeAlex volt barátnője vajon egyedül vágott-e neki az útnak – írja a Bors.

ByeAlex

Fotó: Instagram/byealexittvan

A rajongók azonnal kérdéseket tettek fel ByeAlex exével kapcsolatban

Bár hivatalosan reklámforgatásról van szó, a kommentelők máris találgatni kezdtek. Ki készítette a felvételeket? Ki áll a kamera mögött? És ami még fontosabb: valóban nincs mellette senki?

Rákóczi Benjamina Thaiföldről posztolt az Instagram-sztorijába (képernyőfotó)

Fotó: Instagram

Nem ez lenne az első alkalom, hogy a modell a zeneipar ismert arcaival dolgozik együtt. Korábban olyan előadókkal tűnt fel közös projektekben, mint BSW Matyi vagy Missh, így sokan úgy vélik, elképzelhető, hogy most is egy ismert zenész oldalán bukkant fel, csak egyelőre nem hozta nyilvánosságra.

Miközben Benjamina külföldön építi karrierjét, a hírek szerint az énekes jóval visszafogottabb életet él mostanában. A szakítás részleteiről egyik fél sem beszélt nyíltan, de az biztos, hogy a kapcsolat vége sokakat meglepett.

Durván szétesett a drogügybe keveredett ByeAlex

Egy szakítás mindig komoly lelki megterhelést jelent, még akkor is, ha valaki a nyilvánosság előtt éli az életét. ByeAlex egy kommentben utalt arra, hogy elveszettnek érzi magát a magánélet és a karrier útvesztőjében.

Durván kiosztották ByeAlexet a rajongói a drogbotránya miatt

Magyarországon hatalmas felháborodást váltott ki, hogy újabb zenész keveredett drogbotrányba. ByeAlex neve került a középpontba, miután a rendőrség házkutatást tartott az otthonában.