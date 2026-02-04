Ezt a fotót látva Curtisnek egy pillanatra megállt az idő – ezt csinálta a rapper 14 éve

A felvételen Curtis édesanyjának segít havat lapátolni. Akkor még egészen más életet élt: az édesanyja gondnokként dolgozott, ő pedig természetesnek vette, hogy besegít a mindennapokban. „Így nőttünk fel. Édesapám elment, édesanyám pedig egyedül nevelt engem” – idézte fel a rapper a Borsnak.

Curtis

Curtis elmondta, hogy a közösségi oldalak néha kíméletlenül őszinték, hiszen váratlanul dobják fel a múlt emlékeit. Akkoriban már rappelni kezdett, a környéken ismerték, de még ő maga sem sejthette, mi vár rá.

Döbbenetes belegondolni, hogy alig két hónappal később megjelent a Belehalok, ami mindent megváltoztatott”

– mondta.

Curtis hálás a sorsáért

A rapper szerint a siker ellenére sem szakadt el a valóságtól. Ebben óriási szerepe van a családjának és a baráti körének. Úgy fogalmazott: amit ma él, azt áldásnak tartja, és mélyen hálás érte.

Sok tehetséges ember van, valamiért mégis én kaptam ezt az utat. Ezért minden nap hálát adok Istennek.”

Curtis ma is ugyanannak az újpesti srácnak tartja magát, mint régen. Az Újpest FC meccsein nem a VIP-páholyban foglal helyet, hanem a barátaival együtt a lelátón szurkol.

Egy vagyok közülük”

– vallja.

Magánéletében is fordulóponthoz érkezett: feleségével, Judittal tavaly kötötte össze az életét, és mint mondja, ez még teljesebbé tette mindennapjait. A múlt képei pedig segítenek abban, hogy soha ne felejtse el, honnan indult, és miért fontos a hit, az alázat és az emberi tartás a legnagyobb sikerek idején is.

