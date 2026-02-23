Curtis kedvese zokogásban tört ki a színpadon – ezt már nem bírta könnyek nélkül

A Nagy Duett vasárnap esti adásában Curtis és Barnai Judit a Most múlik pontosan című dallal állt színpadra. Curti és felesége komoly oldalát mutatta meg, az előadás kedvéért még meg is öregítették őket, ami tovább erősítette az érzelmi töltetet.

Curtis és Barnai Judit előadás

Fotó: Tumbász Hédi

Curtis kedvese elsírta magát

A dal után Judie azonnal könnyekben tört ki, amit Tilla is szóvá tett. Curtis felesége elmondta:

annyira átélte a dalt, és annyira izgult az előadás miatt, hogy most először tört fel belőle minden.

Ilyen érzelmesen még nem látták a sztárpárt

Fotó: Tumbász Hédi

A teljes cikk a BORS oldalán olvasható.

Toábbi tartalmak:

Már a start előtt izgalmak kísérik A Nagy Duett 2026-os évadát. Korábban kiderült, hogy a Nagy Duett első élő adásának sztárvendége a Betty, a csúnya lány főszereplője, Ana María Orozco lesz, ám a helyszínen ennél is beszédesebb pillanatnak lehettek tanúi a jelenlévők.

Az énekesnő stílusa sosem volt visszafogott, de legújabb szettjén még a rajongók is meglepődtek. Tolvai Reni merész, élénk rózsaszín, testhez simuló ruhában állt a színpadra.