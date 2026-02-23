Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij nem áll le, ismét a Barátság kőolajvezetéket támadta Ukrajna – videó

Kínos!

Vasárnapi dupla égés: senki sem volt kíváncsi Magyar Péter haknijára

A Nagy Duett 2026

Curtis kedvese zokogásban tört ki a színpadon – ezt már nem bírta könnyek nélkül

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb házaspár lépett színpadra A Nagy Duett második élő adásában, de ezúttal a könnyek vitték a prímet. Curtis kedvese, Széki-Barnai Judit a produkció végén nem bírta tovább, és elsírta magát a kamerák előtt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Nagy Duett 2026Barnai JuditCurtis

A Nagy Duett vasárnap esti adásában Curtis és Barnai Judit a Most múlik pontosan című dallal állt színpadra. Curti és felesége komoly oldalát mutatta meg, az előadás kedvéért még meg is öregítették őket, ami tovább erősítette az érzelmi töltetet.

Dráma A Nagy Duett színpadán: könnyekben tört ki Curtis felesége, Barnai Judit, BarnaiJudit
Curtis és Barnai Judit előadás
Fotó: Tumbász Hédi

Curtis kedvese elsírta magát

A dal után Judie azonnal könnyekben tört ki, amit Tilla is szóvá tett. Curtis felesége elmondta: 

annyira átélte a dalt, és annyira izgult az előadás miatt, hogy most először tört fel belőle minden.

Dráma A Nagy Duett színpadán: könnyekben tört ki Curtis felesége, Barnai Judit, BarnaiJudit
Ilyen érzelmesen még nem látták a sztárpárt
Fotó: Tumbász Hédi

A teljes cikk a BORS oldalán olvasható. 

Toábbi tartalmak:

Mindenki lefagyott! Kitalálja, kivel érkezett Stohl András a Nagy Duett forgatására?

Már a start előtt izgalmak kísérik A Nagy Duett 2026-os évadát. Korábban kiderült, hogy a Nagy Duett első élő adásának sztárvendége a Betty, a csúnya lány főszereplője, Ana María Orozco lesz, ám a helyszínen ennél is beszédesebb pillanatnak lehettek tanúi a jelenlévők.

A rajongók sem hittek a szemüknek, Tolvai Reni szinte mindent megmutatott

Az énekesnő stílusa sosem volt visszafogott, de legújabb szettjén még a rajongók is meglepődtek. Tolvai Reni merész, élénk rózsaszín, testhez simuló ruhában állt a színpadra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!