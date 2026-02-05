Szédítő magasság, minimális bikini: Dávid Petra elképesztő helyen villantott

Hírlevél
54 perce
Olvasási idő: 4 perc
Nem mindennapi fotóval lepte meg követőit Dávid Petra: az influenszer Dubaj egyik ikonikus felhőkarcolójának tetején, egy magaslati medencében pózolt, miközben a város fényei ragyogtak mögötte az éjszakában. Dávid Petra a látványos felvétellel pillanatok alatt felrobbantotta az Instagramot.
Dávid PetraDubajInstagram

A fotón Dávid Petra fekete bikiniben, magabiztos nyugalommal ül a medence szélén, háttérben a lélegzetelállító dubaji panorámával. A kép nemcsak a hajmeresztő magasság miatt keltett feltűnést, hanem Petra lehengerlő formája és természetes kisugárzása miatt is – jegyezte meg a Bors

Dávid Petra – Fotó: MW Bulvár
Dávid Petra
Fotó: MW Bulvár

Dávid Petra elvarázsolta híveit

A követők azonnal elárasztották a kommentmezőt, ilyen és ehhez megjegyzésekkel:

„Gyönyörű vagy”

„Ez brutális látvány!”

„Érezd jól magad!”

A szívecskés és lángoló emojik szinte percek alatt ellepték a posztot, sokan pedig azt is megjegyezték, hogy Petra sugárzik a képen.

Dávid Petra az utóbbi időben visszafogottabban enged bepillantást a magánéletébe, közösségi oldalain inkább hangulatokat, életérzéseket közvetít. A dubaji fotó sem egy konkrét üzenetet hordoz, sokkal inkább egy megélt pillanat lenyomata: nyugalom, magabiztosság és luxus egyetlen képkockába sűrítve.

Nehéz időszak után megszólalt Dávid Petra – szavai mindenkit meghatottak!

A Házasság első látásra egykori sztárja új oldalát mutatta meg. Dávid Petra most nem az edzésekről vagy versenyekről posztolt, hanem arról, milyen érzés végre megállni egy pillanatra.

Egy pláza próbafülkéjében szexelt Dávid Petra

A Házasság első látásra sztárja bevallotta, hogy már plázában is szexelt. Dávid Petra merész vallomása sokakat meglepett, még a tapasztalt Kiara Lordot is zavarba hozta.

 

