Szédítő magasság, minimális bikini: Dávid Petra elképesztő helyen villantott

A fotón Dávid Petra fekete bikiniben, magabiztos nyugalommal ül a medence szélén, háttérben a lélegzetelállító dubaji panorámával. A kép nemcsak a hajmeresztő magasság miatt keltett feltűnést, hanem Petra lehengerlő formája és természetes kisugárzása miatt is – jegyezte meg a Bors.

Dávid Petra

Fotó: MW Bulvár

Dávid Petra elvarázsolta híveit

A követők azonnal elárasztották a kommentmezőt, ilyen és ehhez megjegyzésekkel:

„Gyönyörű vagy”

„Ez brutális látvány!”

„Érezd jól magad!”

A szívecskés és lángoló emojik szinte percek alatt ellepték a posztot, sokan pedig azt is megjegyezték, hogy Petra sugárzik a képen.

Dávid Petra az utóbbi időben visszafogottabban enged bepillantást a magánéletébe, közösségi oldalain inkább hangulatokat, életérzéseket közvetít. A dubaji fotó sem egy konkrét üzenetet hordoz, sokkal inkább egy megélt pillanat lenyomata: nyugalom, magabiztosság és luxus egyetlen képkockába sűrítve.

