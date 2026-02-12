Dávid Petra nagy titkáról rántotta le a leplet

Dávid Petra ismét betekintést engedett életébe és sportfilozófiájába, megosztva egy fontos titkot életszemléletéről – írja a Bors.

Dávid Petra (Fotó: TV2)

Dávid Petra az egészséges életmód mellett a profi edzést is a hivatásává tette, így fizikai átalakulása is szembetűnő. A sportoló közösségi oldalán közzétett fotók ezúttal nem a fogyást, hanem a hobbi- és az élsport közötti különbséget szemléltették: bal oldalon hobbisport, jobb oldalon profi edzés. „És nem, a különbség nem csak a forma” – írta hozzászólásában.

Dávid Petra hangsúlyozta, hogy a hobbisport elsősorban az egészségről és a mozgás öröméről szól, míg az élsport a tudatos tervezést, pontos étrendet és lemondásokkal teli időszakot követel. „Az egyik nem jobb, mint a másik. Csak más célt szolgál. A probléma ott kezdődik, amikor valaki élsportolói elvárásokat tesz egy hobbi életmódra” – hangsúlyozta.

