Meghökkentő fotóval üzent Valentin-napon Dávid Petra – meztelen testét alig takarja valami

Dávid Petra szerint a Valentin-nap nem kizárólag a párokról és a rózsacsokrokról szól. Úgy véli, legalább ennyire fontos az is, hogy az ember milyen kapcsolatot ápol saját magával – derül ki a Bors cikkéből.
Dávid Petra elmondta véleményét a Valentin-napról
Bejegyzésében arról írt: lehet egy nap akkor is romantikus, ha valaki egyedül tölti, a lényeg, hogy harmóniában legyen önmagával.
A modell hangsúlyozta, hogy a legerősebb kötelék az, amit saját magunkkal alakítunk ki, minden más kapcsolat erre épülhet.
A fitneszes influenszer arra biztatta követőit, hogy ha van párjuk, becsüljék meg, ha pedig nincs, akkor dolgozzanak magukon és építsenek olyan életet, amelyhez méltó társ érkezhet.
A merész fotó rövid idő alatt rengeteg reakciót váltott ki. A hozzászólások között sokan dicsérték a bátorságát és az önazonos üzenetét, mások a látványt emelték ki.
Nem mindennapi fotóval lepte meg követőit Dávid Petra: az influenszer Dubaj egyik ikonikus felhőkarcolójának tetején, egy magaslati medencében pózolt, miközben a város fényei ragyogtak mögötte az éjszakában.
