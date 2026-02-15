Meghökkentő fotóval üzent Valentin-napon Dávid Petra – meztelen testét alig takarja valami

Dávid Petra szerint a Valentin-nap nem kizárólag a párokról és a rózsacsokrokról szól. Úgy véli, legalább ennyire fontos az is, hogy az ember milyen kapcsolatot ápol saját magával – derül ki a Bors cikkéből.

Dávid Petra Valentin-nap alkalmából posztolt

Fotó: TV2

Dávid Petra elmondta véleményét a Valentin-napról

Bejegyzésében arról írt: lehet egy nap akkor is romantikus, ha valaki egyedül tölti, a lényeg, hogy harmóniában legyen önmagával.

A modell hangsúlyozta, hogy a legerősebb kötelék az, amit saját magunkkal alakítunk ki, minden más kapcsolat erre épülhet.

A fitneszes influenszer arra biztatta követőit, hogy ha van párjuk, becsüljék meg, ha pedig nincs, akkor dolgozzanak magukon és építsenek olyan életet, amelyhez méltó társ érkezhet.

A merész fotó rövid idő alatt rengeteg reakciót váltott ki. A hozzászólások között sokan dicsérték a bátorságát és az önazonos üzenetét, mások a látványt emelték ki.

