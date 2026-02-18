Dér Heni kés alá feküdt – arca látványosan megváltozott

Dér Heni pályafutása a Megasztár első évadában indult, azóta pedig tudatosan építi karrierjét. A Sztárban Sztár All Stars megnyerése újabb mérföldkő volt számára, miközben családanyaként és feleségként is helytáll. A rendszeres sport mellett most plasztikai beavatkozás mellett döntött, mert úgy érezte, bizonyos területeken az edzés már nem hozza meg a kívánt változást - tájékoztat a Bors.

Dér Heni számára a színpadi megjelenés kiemelten fontos - Fotó: MW Bulvár

Milyen plasztikai beavatkozáson esett át Dér Heni?

Dér Heni nem drasztikus átalakítást választott, hanem egy finom arcplasztika jellegű esztétikai beavatkozást. Elmondása szerint nem genetikai adottságokon változtattak, hanem az idő múlásával megjelent ráncokat simították és emelték a helyükre. A kezelést sokan ráncfelvarrásként emlegetik, ám az énekesnő hangsúlyozta: célja nem az volt, hogy teljesen új arcot kapjon, hanem hogy frissebb, üdébb megjelenést érjen el.

Mit változtatott meg Dér Heni az arcán?

A beavatkozás főként a nyaki ráncok és a szem alatti táskák területét érintette. Dér Heni korábban is beszélt arról, hogy a szeme alatti duzzanat gyerekkora óta jelen volt, és mindig zavarta. A nyak tájékán kialakult redők pedig – saját megfogalmazása szerint – szakmája miatt különösen érzékeny pontot jelentettek számára, hiszen a kamera és a reflektorok minden apró részletet kiemelnek.

Miért döntött Dér Heni az arcplasztika mellett?

Az énekesnő szerint az előadói pályán nemcsak a hang számít, hanem a megjelenés is. Úgy érezte, hogy bizonyos esztétikai változások már nem korrigálhatók sporttal vagy kozmetikai kezelésekkel.

A beavatkozást Dr. Krasznai Zsolt végezte, aki az énekesnő elmondása szerint figyelembe vette azokat a részeket, amelyek zavarták, és arra is ügyelt, hogy az arc karaktere természetes maradjon.

Dér Heni hatalmas titkot árult el a házasságáról

Egész életében erős, karakán nőként állta meg a helyét az énekesnő. Dér Heni úgy érzi, férje mellett először élhette meg a nőies, lágy oldalát, amit korábbi kapcsolataiban nem tehetett meg.

Új korszak kezdődött Dér Heni életében

Az énekesnő számára a műsor nemcsak szakmai kihívás volt, hanem érzelmi utazás is. Dér Heni a Sztárban Sztár All Starsban hétről hétre tapasztalta, mennyi szeretet árad felé a nézők részéről, ám az igazi változás csak a döntő után vált igazán kézzelfoghatóvá.