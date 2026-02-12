Dér Heni hatalmas titkot árult el a házasságáról

Hírlevél
Egész életében erős, karakán nőként állta meg a helyét az énekesnő. Dér Heni úgy érzi, férje mellett először élhette meg a nőies, lágy oldalát, amit korábbi kapcsolataiban nem tehetett meg.
kapcsolaténekesnőDér Heni

Dér Heni és Bakos Gergő hét éve alkotnak egy párt, és két gyermek születtek házasságukból. A vajdasági énekesnő most őszintén beszélt arról, hogyan találta meg a kapcsolatában a nőiességét: korábbi párkapcsolataiban mindig karakánnak és erősnek kellett mutatkoznia, és gyengéd oldalát nem engedhette meg magának – írja a Bors.

Dér Heni férjével
Dér Heni férjével
Fotó: hot! magazin

A lágyságomat a férjemnek köszönhetem. Ő nem versenyezni akart velem, nem próbált legyőzni. Ő volt az első férfi az életemben, aki békében van önmagával, és ez lehetővé tette számomra, hogy megtaláljam a másik felemet

 – vallotta Dér Heni.

Az énekesnő különleges becenevet is kapott férjétől. „Életemben senki nem hívott hercegnőnek. Eleinte azt hittem, csak viccel, de komolyan gondolta, és ettől kezdtem valóban hercegnőssé válni” – mesélte.

Új korszak kezdődött Dér Heni életében

Az énekesnő számára a műsor nemcsak szakmai kihívás volt, hanem érzelmi utazás is. Dér Heni a Sztárban Sztár All Starsban hétről hétre tapasztalta, mennyi szeretet árad felé a nézők részéről, ám az igazi változás csak a döntő után vált igazán kézzelfoghatóvá.

Percek alatt tarolt Dér Heni fotója

Dér Heni szexi képe augusztusban percek alatt tarolta az Instagram közönségét. A rajongók döglesztőnek és elbűvölőnek nevezték az új fotót.

 

 

 

