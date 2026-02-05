Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Figyelem! Orbán Viktor fontos üzenetet küldött

Ezt tudnia kell!

Azonnal hagyja abba, ha ilyet szed: veszélyes mérget itatnak a gyanútlan betegekkel

Dobos Evelin

Rémálomba fordult a thaiföldi nyaralás, kórházba került Dobos Evelin

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A színésznő és párja rengeteg élményt gyűjtött Thaiföldön, de nem minden a tervek szerint alakult. Dobos Evelin kórházba került, infúzióra kötötték.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dobos EvelinszínésznőThaiföldkórház

A színésznő és férje, Kovács Dániel Richárd a thaiföldi nyaralás során nemcsak kellemes élményekkel gazdagodtak, hanem váratlan nehézségekkel is szembesültek. Dobos Evelin kórházba került, miután gyomorrontás miatt erős rosszullét gyötörte – írja a Bors.

Dobos Evelin
Kórházba került Dobos Evelin – Fotó: Máté Krisztián/Bors

Miért került kórházba Dobos Evelin?

A párnak rengeteg élményben volt része, ám a szállásuk Phuketen penészes és koszos volt, ezért gyorsan másik hotel után kellett nézniük. A legnagyobb próbatételt azonban Dobos Evelin betegsége jelentette: gyomorrontása miatt erős lázzal és gyengeséggel küzdött, ezért hat órán át infúzióra volt kötve. Szerencsére hamar felépült, így a nyaralás hátralévő részét zavartalanul élvezhette.

Dobos Evelin lesérült, több hónap lesz a felépülés

Dobos Evelin a Sztárboxnak köszönhetően szerette meg az edzéseket, melyekről most hosszú időre le kell mondania.

Súlyosan megsérült Pásztor Erzsi, szörnyű baleset érte

Újabb balesete után komoly fájdalmakkal küzd Pásztor Erzsi, aki az elmúlt hónapokban sérülései miatt már több alkalommal is kórházi ellátásra szorult.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!