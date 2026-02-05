Rémálomba fordult a thaiföldi nyaralás, kórházba került Dobos Evelin

A színésznő és férje, Kovács Dániel Richárd a thaiföldi nyaralás során nemcsak kellemes élményekkel gazdagodtak, hanem váratlan nehézségekkel is szembesültek. Dobos Evelin kórházba került, miután gyomorrontás miatt erős rosszullét gyötörte – írja a Bors.

Kórházba került Dobos Evelin – Fotó: Máté Krisztián/Bors

Miért került kórházba Dobos Evelin?

A párnak rengeteg élményben volt része, ám a szállásuk Phuketen penészes és koszos volt, ezért gyorsan másik hotel után kellett nézniük. A legnagyobb próbatételt azonban Dobos Evelin betegsége jelentette: gyomorrontása miatt erős lázzal és gyengeséggel küzdött, ezért hat órán át infúzióra volt kötve. Szerencsére hamar felépült, így a nyaralás hátralévő részét zavartalanul élvezhette.

