Vastag Csaba felesége nem bízta a véletlenre: szexi fotóval indul a show

A TV2 egyik legsikeresebb show-műsora új évaddal tér vissza, amelyben ezúttal egy ismert celeb pár közösen áll színpadra. Domján Evelin és Vastag Csaba számára a vasárnapi premier nemcsak televíziós bemutatkozás, hanem egy új közös szerep kipróbálása is, amelyre az elmúlt hetekben intenzíven készültek.
Domján Evelinvastag csabaA Nagy Duett

Domján Evelin, Vastag Csaba felesége, egy friss, figyelemfelkeltő Instagram-poszttal jelezte, hogy a felkészülés végéhez érkeztek, és hamarosan élő adásban is megmutatja énektudását. A Nagy Duett új évada február 15-én indul, amelyben a házaspár együtt vág neki a versenynek. A bejelentéshez egy látványos fotó is társult, amely gyorsan bejárta a közösségi médiát, és számos reakciót váltott ki a követőkből és a műsor más szereplőiből is - írja a Bors.

Vastag Csaba felesége, Domján Evelin fél éve tiszta: sikerült letennie a cigarettát.
Vastag Csaba felesége, Domján Evelin fél éve tiszta: sikerült letennie a cigarettát
Fotó: Szabolcs László / Bors

Miért indul Domján Evelin A Nagy Duettben?

Domján Evelin elmondása szerint a felkérés váratlanul érte őket, ugyanakkor izgalmas kihívásként tekint a lehetőségre. A műsorban férjével, Vastag Csabával alkotnak egy párost, ami különleges helyzetet teremt: nemcsak a színpadon, hanem a felkészülés során is együtt dolgoznak. Evelin számára ez alkalom arra, hogy kilépjen az influenszeri szerepből, és egy teljesen új oldalát mutassa meg a televíziós közönségnek.

