Vastag Csaba felesége nem bízta a véletlenre: szexi fotóval indul a show

Domján Evelin, Vastag Csaba felesége, egy friss, figyelemfelkeltő Instagram-poszttal jelezte, hogy a felkészülés végéhez érkeztek, és hamarosan élő adásban is megmutatja énektudását. A Nagy Duett új évada február 15-én indul, amelyben a házaspár együtt vág neki a versenynek. A bejelentéshez egy látványos fotó is társult, amely gyorsan bejárta a közösségi médiát, és számos reakciót váltott ki a követőkből és a műsor más szereplőiből is - írja a Bors.

Fotó: Szabolcs László / Bors

Miért indul Domján Evelin A Nagy Duettben?

Domján Evelin elmondása szerint a felkérés váratlanul érte őket, ugyanakkor izgalmas kihívásként tekint a lehetőségre. A műsorban férjével, Vastag Csabával alkotnak egy párost, ami különleges helyzetet teremt: nemcsak a színpadon, hanem a felkészülés során is együtt dolgoznak. Evelin számára ez alkalom arra, hogy kilépjen az influenszeri szerepből, és egy teljesen új oldalát mutassa meg a televíziós közönségnek.

Hetek óta tartottak a találgatások, most azonban hivatalossá vált, kik állnak színpadra a TV2 nagyszabású zenés show-jában. A Nagy Duett 2026-os évada új párosításokkal, váratlan fordulatokkal és több szempontból is nem rendhagyó mezőnnyel indul.

