Dudás Miki édesanyja szívszorító vallomást tett

Dudás Miki halála az egész országot megrendítette. A tragikusan fiatalon elhunyt olimpikon édesanyja megtörten beszélt arról, hogyan próbálja feldolgozni a feldolgozhatatlant. Dudás Miki elvesztése után a gyász és a felelősség súlya egyszerre nehezedik rá – írja a Bors.

Dudás Miki édesanyja küzd a gyásszal

A 34 évesen elhunyt kajakos édesanyja, Klári alig egy év leforgása alatt vesztette el férjét és fiát. Elmondása szerint a fájdalom szinte elviselhetetlen, hiszen úgy érzi, nem ez az élet rendje.

Ez egyszerűen feldolgozhatatlan, alig egy év alatt vesztettem el imádott férjemet és az imádott fiamat

– mondta.

A gyászoló édesanya tíz kilót fogyott, az első hetekben enni sem tudott, 80 éves édesanyja főz rá minden nap. A tragédia óta bezárva tart a család virágüzlete, ám a közelgő nőnap miatt újra ki kell nyitnia, hiszen a megélhetésük múlik rajta. Bár retteg a részvétnyilvánításoktól és a kérdésektől, tudja, hogy nem maradhat örökre a négy fal között.

Klári számára a gyászban az is súlyos teher, hogy gondoskodjon családjáról.

Még Miki gyermekeivel, az unokáimmal sem bírtam találkozni, egyszerűen eddig képtelen voltam rá!

– árulta el.

A tragédia ellenére a munka és a mindennapi feladatok egyfajta kapaszkodót jelentenek számára, Klári most édesanyja támogatásával próbálja lassan újra megtalálni a helyét a világban.

