Így töltötte az első Valentin-napot Dudás Miki nélkül az özvegye

A közelmúltban elhunyt egykori világbajnok kajakost, Dudás Mikit gyászoló Ivett a közösségi oldalán olyan, korábban készült képeket osztott meg, amelyeken a pár két gyermekével, Narával és Milóval látható még egy boldog, közös ünnepen. A fotók mellé egy vers formájú, szívszorító vallomást írt – számolt be a Bors.

Dudás Miki és Szigligeti Ivett

Fotó: RTL

Dudás Miki a szívükben tovább él

Szigligeti Ivett arról írt, hogy bár Miki fizikailag már nincs velük, a szívükben tovább él. A gyerekek mosolyában, a nevetésükben és minden szeretettel teli pillanatban ott van.

Amíg lélegzem, amíg a gyermekeink szívében tovább dobog a mi szerelmünk, mindig együtt leszünk. Nincs olyan, hogy vége”

– írta Dudás Miki özvegye.

A pár kapcsolata több mint egy évtizeden át tartott, és nem volt mentes a hullámvölgyektől. Ismerőseik szerint azonban mindig visszataláltak egymáshoz, és erős kötelék fűzte össze őket.

A világbajnok kajakozót 2026. január 5-én találták holtan pestszentlőrinci otthonában. A 34 éves sportoló napokig nem volt elérhető, ami aggodalmat keltett a családban. Végül felesége talált rá.

A hatóságok a boncolást követően vizsgálatot indítottak az ügyben. A halál körülményeit jelenleg is vizsgálják.

