Szívszorító látvány: így néz ki Dudás Miki sírja

Az országot még mindig mélyen megrázza az egykori olimpikon tragédiája, amely váratlanul érte családját, sporttársait és rajongóit. Dudás Miki sírja azóta az emlékezés egyik legmeghatóbb helyszínévé vált, ahol a gyász és a szeretet kézzelfogható formát ölt. A temetést követően folyamatosan érkeznek a megemlékezők, akik virágokkal és személyes üzenetekkel fejezik ki tiszteletüket.
Dudás MikisírjaSzigligeti Ivett

Dudás Miki sírja ma már nem csupán egy nyughely, hanem az összetartozás és az emlékezés szimbóluma. A világbajnok kajakozó tragikus, januári halála óta családtagok, barátok és sporttársak rendszeresen látogatják a sírhelyet. A gyászolók között ott van Dudás Miki özvegye, Szigligeti Ivett, aki két kisgyermekkel maradt férje nélkül, és közösségi oldalán is többször megemlékezett az olimpikonról - tájékoztat a Bors.

Dudás Miki sírja
Dudás Miki sírja előtt virágok sorakoznak
Fotó: Bors 

Hogy néz ki most Dudás Miki sírja?

A sírhelyet szinte teljesen beborítják a friss virágcsokrok, koszorúk és mécsesek. A szalagokon megható idézetek és búcsúsorok olvashatók, amelyek a szeretetet és a hiány fájdalmát tükrözik. A látogatók folyamatosan gondozzák a sírt, így rendezett és ápolt állapotban várja az érkezőket. A rengeteg virág miatt alig marad szabad felület a sírköveken jól látható, hogy a megemlékezések azóta sem csillapodtak.

Mit üzent Szigligeti Ivett Valentin-napon?

Dudás Miki özvegye, Szigligeti Ivett, Valentin-napon szívszorító sorokkal emlékezett férjére. Közösségi oldalán arról írt, hogy szerelmük a halál után is tovább él a gyermekeikben. Egy családi fotót is megosztott, amelyen az egykori világbajnok kajakozó mosolyog gyermekei mellett. Bejegyzése sokakból váltott ki együttérzést, követői ezrével fejezték ki támogatásukat.

Eltemették Dudás Miklóst – képeken a szertartás

Dudás Miki temetése nagy részvét mellett zajlott. A búcsúztatáson családtagok, sporttársak, barátok és tisztelők is megjelentek. A sportvilág képviselői mellett rajongók is lerótták kegyeletüket, mécseseket gyújtottak és személyes üzeneteket helyeztek el a sírnál. A jelenlévők csendes főhajtással búcsúztak a világbajnok kajakozótól, akinek emberi története legalább annyira ismert volt, mint sporteredményei.

 

