Szívszorító látvány: így néz ki Dudás Miki sírja

Dudás Miki sírja ma már nem csupán egy nyughely, hanem az összetartozás és az emlékezés szimbóluma. A világbajnok kajakozó tragikus, januári halála óta családtagok, barátok és sporttársak rendszeresen látogatják a sírhelyet. A gyászolók között ott van Dudás Miki özvegye, Szigligeti Ivett, aki két kisgyermekkel maradt férje nélkül, és közösségi oldalán is többször megemlékezett az olimpikonról - tájékoztat a Bors.

Dudás Miki sírja előtt virágok sorakoznak

Fotó: Bors

Hogy néz ki most Dudás Miki sírja?

A sírhelyet szinte teljesen beborítják a friss virágcsokrok, koszorúk és mécsesek. A szalagokon megható idézetek és búcsúsorok olvashatók, amelyek a szeretetet és a hiány fájdalmát tükrözik. A látogatók folyamatosan gondozzák a sírt, így rendezett és ápolt állapotban várja az érkezőket. A rengeteg virág miatt alig marad szabad felület a sírköveken jól látható, hogy a megemlékezések azóta sem csillapodtak.

Mit üzent Szigligeti Ivett Valentin-napon?

Dudás Miki özvegye, Szigligeti Ivett, Valentin-napon szívszorító sorokkal emlékezett férjére. Közösségi oldalán arról írt, hogy szerelmük a halál után is tovább él a gyermekeikben. Egy családi fotót is megosztott, amelyen az egykori világbajnok kajakozó mosolyog gyermekei mellett. Bejegyzése sokakból váltott ki együttérzést, követői ezrével fejezték ki támogatásukat.

Eltemették Dudás Miklóst – képeken a szertartás

Dudás Miki temetése nagy részvét mellett zajlott. A búcsúztatáson családtagok, sporttársak, barátok és tisztelők is megjelentek. A sportvilág képviselői mellett rajongók is lerótták kegyeletüket, mécseseket gyújtottak és személyes üzeneteket helyeztek el a sírnál. A jelenlévők csendes főhajtással búcsúztak a világbajnok kajakozótól, akinek emberi története legalább annyira ismert volt, mint sporteredményei.