Szívszorító fotó és sorok – így emlékezett felesége Dudás Miklósra

Több mint egy hónappal azután, hogy Magyarország egyik legnépszerűbb kajakosa, Dudás Miklós tragikusan elhunyt, a gyász továbbra is mély a családjában és a rajongók szívében.

Dudás Miklós január 5-én hunyt el

Fotó: TV2

Szigligeti Ivett, a sportoló felesége és két gyermekének édesanyja most egy különösen megható Instagram-bejegyzéssel tisztelgett Miki emléke előtt. A posztban Ivett egy verssorral idézte fel szerelmük egy darabját:

A kép hallgat, az emlék mesél… Akkor se felejtsd el, hogy voltam, s talán vagyok.”

Ez a pár sor úgy hatott sokakra, mint egy csendes, de mély fájdalommal teli vallomás – egyszerre emlékeztetve azokra az évekre, amelyeket együtt éltek át, és arra az űrre, amelyet Miki hiánya hagy maga után – írja a Bors.

Dudás Miklós halálban még nyomoz a rendőrség

Dudás Miklós 2026. január 5-én hunyt el mindössze 34 éves korában budapesti otthonában, ahová Szigligeti Ivett napokkal korábban azért ment, mert nem tudta elérni párját.

A rendőrségi vizsgálat azóta is tart, miután a boncolás eredményei miatt halált okozó testi sértés gyanúját vizsgálják.

A volt sportoló temetés január 30-án, a pestszentlőrinci temetőben volt. Itt Ivett a szívszorító búcsúbeszédet „Én ott foglak várni” gondolattal zárt.