Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij brutális kijelentést tett – rettegnek az emberek

Sport

Hatalmasat bukott Lindsey Vonn, helikopterrel kellett kórházba vinni – videó

dudás miklós

Szívszorító fotó és sorok – így emlékezett felesége Dudás Miklósra

27 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mindenkit megdöbbentett az év elején Magyarország egyik legismertebb kajakosának váratlan halála. Dudás Miklós emlékére Szigligeti Ivett, a felesége és két gyermek édesanyja, megható Instagram‑posztot tett közzé most, amelyben közös fényképpel és szívszorító szavakkal búcsúzott tőle.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dudás miklósszigligeti ivetthalálsportoló

Több mint egy hónappal azután, hogy Magyarország egyik legnépszerűbb kajakosa, Dudás Miklós tragikusan elhunyt, a gyász továbbra is mély a családjában és a rajongók szívében.

Dudás Miklós január 5-én hunyt el
Dudás Miklós január 5-én hunyt el
Fotó: TV2

Szigligeti Ivett, a sportoló felesége és két gyermekének édesanyja most egy különösen megható Instagram-bejegyzéssel tisztelgett Miki emléke előtt. A posztban Ivett egy verssorral idézte fel szerelmük egy darabját: 

A kép hallgat, az emlék mesél… Akkor se felejtsd el, hogy voltam, s talán vagyok.” 

Ez a pár sor úgy hatott sokakra, mint egy csendes, de mély fájdalommal teli vallomás – egyszerre emlékeztetve azokra az évekre, amelyeket együtt éltek át, és arra az űrre, amelyet Miki hiánya hagy maga után – írja a Bors.

Dudás Miklós halálban még nyomoz a rendőrség

Dudás Miklós 2026. január 5-én hunyt el mindössze 34 éves korában budapesti otthonában, ahová Szigligeti Ivett napokkal korábban azért ment, mert nem tudta elérni párját. 

A rendőrségi vizsgálat azóta is tart, miután a boncolás eredményei miatt halált okozó testi sértés gyanúját vizsgálják. 

A volt sportoló temetés január 30-án, a pestszentlőrinci temetőben volt. Itt Ivett a szívszorító búcsúbeszédet „Én ott foglak várni” gondolattal zárt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!