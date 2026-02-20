52 éves korában elhunyt Szunyi Zsolt, az Éjjel-nappal Budapest korábbi szereplője. A szomorú hírt a közösségi oldalán tették közzé. A halál okáról egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket – írja a Bors.

Szunyi Zsolt, az Éjjel-nappal Budapest szereplője 52 éves volt - Fotó: Facebook

A bejegyzésből kiderül, hogy a búcsúztatót 2026. március 6-án, 11 órakor tartják a Dunakeszi Városi Temetőben. A család és a hozzátartozók azt kérik, hogy részvétnyilvánítás helyett egyetlen szál fehér virággal emlékezzenek rá mindazok, akik ismerték és szerették.

A közösségi oldalon megjelent megható sorok szerint Szunyi Zsoltra nem a csenddel, hanem mosollyal és zenével szeretnének emlékezni.

Most ő megy előre egy kicsit. De maradjon ez most is olyan, amilyen ő volt. Inkább mosolyogjatok egyet – tudjátok, sosem volt a nagy drámák híve

– írták a bejegyzésben.

Hozzátették: amikor rá gondolnak, ne a csend jusson eszükbe, hanem egy jó zene, egy nevetés, „egy vetődés a kapuban”, valamint a rá jellemző mondat: „Csak a Boogie, meg a nyugi.”

A család szerint az emlékek és a közös pillanatok most többet jelentenek minden kimondott szónál.

Szunyi Zsolt az Éjjel-nappal Budapest egykori szereplőjeként vált ismertté, személyiségével és életvidám stílusával sokak szívébe belopta magát.

