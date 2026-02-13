Fehér ruhában ragyogott Erdélyi Mónika lánya a nagy napon

Hírlevél
Egy megható családi pillanat került nyilvánosságra, amely egy fontos életszakasz lezárását jelzi. Erdélyi Mónika most osztotta meg azokat a fotókat, amelyek lánya szalagavatóján készültek, és amelyek azóta is különleges jelentőséggel bírnak számára.
Erdélyi Mónika lánya, Molli már a végzős évét tölti a középiskolában. A szalagavatót még novemberben rendezték meg, ám az esemény képei csak most kerültek nyilvánosságra. A büszke édesanya mosolyogva állt lánya mellett, aki fehér szalagavatói ruhában, virággal a kezében pózolt. A fotók tanúsága szerint valóban különleges és érzelmekkel teli estéről volt szó - írja a Bors.

Erdélyi Mónika
Erdélyi Mónika számára különleges mérföldkő volt Molli szalagavatója - Fotó: MW Bulvár

Molli nemrég töltötte be a 18. életévét. Sokan meglepődtek ezen, hiszen egy ország követte végig a felnőtté válását az édesanyjával közösen működtetett YouTube-csatornán. A szalagavató így nemcsak egy iskolai esemény volt, hanem egy korszak szimbolikus lezárása is.

Mit mondott Erdélyi Mónika lánya nagy napjáról?

A közzétett bejegyzés szerint az édesanya büszkesége azóta is tart, hiszen lánya végzős évét tölti. Bár Molli visszafogottan nyilatkozott az eseményről, a képek és a megosztott gondolatok alapján megható, örömteli hangulat lengte körül a nagy napot. A szalagavató számára is fontos mérföldkő volt, amely egy új életszakasz kezdetét jelenti.

Az egykori műsorvezető 2024-ben jelentős életmódváltáson ment keresztül, amelynek eredményeként több mint húsz kilogrammtól szabadult meg. Erdélyi Mónikát fogyása után sem kímélték a közösségi médiában érkező megjegyzéseket, amelyek egy része az alakját érintette.

 

