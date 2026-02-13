Gyászol a szakma: elhunyt a magyar zenei élet meghatározó alakja

A szomorú hírt Fodor János újságíró jelentette be közösségi oldalán. Éry Balázs az elmúlt évtizedekben számos meghatározó hazai zenei produkcióban vett részt, dolgozott többek között Bródy Jánossal, Gerendás Péterrel, Caramellel, a Neotonnal és a Korállal. Nevéhez film- és reklámzenék is fűződnek, munkásságát több mint száz hangfelvétel őrzi.
Éry Balázs emlékezete
Kollégái szerint nemcsak kivételes zenész volt, hanem „a csend mestere” is, aki hangjával és emberségével hagyott mély nyomot maga után. A szakma egy tehetséges alkotótól, egy jó és bátor embertől búcsúzik.
A teljes cikket és Fodor János búcsúzó szavait a BORS oldalán olvashatják.
