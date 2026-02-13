Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez már több a soknál! Több millió embert károsított meg Zelenszkij

Olvasta?

Ütős paródiával gúnyolta ki Magyar Pétert Dopeman

elhunyt

Gyászol a szakma: elhunyt a magyar zenei élet meghatározó alakja

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megrendítő hír rázta meg a hazai zenei életet. Éry Balázs 64 éves korában váratlanul elhunyt. A zeneszerzőt és zenészt kollégái, barátai és rajongói egyaránt gyászolják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
elhunytgyászzenész

A szomorú hírt Fodor János újságíró jelentette be közösségi oldalán. Éry Balázs az elmúlt évtizedekben számos meghatározó hazai zenei produkcióban vett részt, dolgozott többek között Bródy Jánossal, Gerendás Péterrel, Caramellel, a Neotonnal és a Korállal. Nevéhez film- és reklámzenék is fűződnek, munkásságát több mint száz hangfelvétel őrzi.

Elhunyt Éry Balázs
Elhunyt Éry Balázs
Fotó: Manoj Roy  / Unsplash

Éry Balázs emlékezete

Kollégái szerint nemcsak kivételes zenész volt, hanem „a csend mestere” is, aki hangjával és emberségével hagyott mély nyomot maga után. A szakma egy tehetséges alkotótól, egy jó és bátor embertől búcsúzik.

A teljes cikket és Fodor János búcsúzó szavait a BORS oldalán olvashatják. 

További tartalmak:

Elhunyt Somfai László

Sajnálatos hírt közölt az MTI-vel a Magyar Tudományos Akadémia (MTA). Életének 92. évében, szerdán elhunyt Somfai László Széchenyi-díjas zenetörténész, az MTA rendes tagja, Bartók Béla zenei hagyatékának neves kutatója.

Tragédia: meghalt az ETO legendás focistája

Gyászol az ETO-család. 68 éves korában elhunyt Pardavi Károly, a győri labdarúgócsapat magyar bajnok és kupagyőztes legendája.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!