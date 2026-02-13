Gyászol a szakma: elhunyt a magyar zenei élet meghatározó alakja

A szomorú hírt Fodor János újságíró jelentette be közösségi oldalán. Éry Balázs az elmúlt évtizedekben számos meghatározó hazai zenei produkcióban vett részt, dolgozott többek között Bródy Jánossal, Gerendás Péterrel, Caramellel, a Neotonnal és a Korállal. Nevéhez film- és reklámzenék is fűződnek, munkásságát több mint száz hangfelvétel őrzi.

Elhunyt Éry Balázs

Fotó: Manoj Roy / Unsplash

Éry Balázs emlékezete

Kollégái szerint nemcsak kivételes zenész volt, hanem „a csend mestere” is, aki hangjával és emberségével hagyott mély nyomot maga után. A szakma egy tehetséges alkotótól, egy jó és bátor embertől búcsúzik.

A teljes cikket és Fodor János búcsúzó szavait a BORS oldalán olvashatják.

