Calderón már gyerekként tudta, hogy a színészet az ő útja. Tizennégy évesen kezdte pályafutását, de az igazi áttörésre 1997-ig kellett várnia. Az Esmeraldában egy vakon született, tiszta szívű lányt alakított, akit csecsemőként elcserélnek egy gazdag család gyermekével. A sors fintora, hogy felnőttként éppen abba a férfiba szeret bele, akivel születésekor „helyet cseréltek”. A 137 epizódos történet a klasszikus telenovellák minden elemét felvonultatta: titkok, társadalmi különbségek, szenvedély és megpróbáltatások – végül pedig a mindent legyőző szerelem - írja a Bors.

A TV2-őn lesz látható az Esmeralda sztárja. Fotó: EYEPIX / NurPhoto

Magyarországra jön Esmeralda

A magyar közönség számára különösen izgalmas hír, hogy a színésznő most először látogat hazánkba.

A TV2 bejelentése szerint a 2026-os A Nagy Duett egyik sztárvendége lesz – nem sokkal azután, hogy a műsor zsűrijében feltűnt a Ana María Orozco, a Betty, a csúnya lány főszereplője.

Közel három évtized telt el az Esmeralda premierje óta, ám a név ma is ismerősen cseng a magyar nézők számára. A nosztalgia ereje pedig mit sem csökkent: a rajongók izgatottan várják, hogy személyesen is találkozhassanak azzal a színésznővel, aki egy egész korszak televíziós emlékezetét határozta meg. Esmeralda története talán véget ért, de Leticia Calderón varázsa úgy tűnik, időtálló. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy miképp néz ki most az Esmeralda egykor népszerű sztárja, Leticia Calderón.