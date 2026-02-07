Szívszorító szavakat osztott meg Fenyő Miklósról barátja

Fenyő Miklós 2026. január 31-én hunyt el. A gyászt most barátja személyes szavai tették még fájdalmasabbá.
Több mint fél évszázados barátság Fenyő Miklós és B. Tóth László között
B. Tóth László elmondta, több mint 55 éve kötötte össze őket a barátság. Egy kerületben éltek, és rendszeresen együtt ünnepelték születésnapjaikat Dévényi Tibor társaságában, ami Fenyő Miklós halála után különösen fájdalmas emlékké vált.
A DJ felidézte, hogy tavaly év végén beszéltek utoljára. Elmondása szerint Fenyő Miklós halála miatt most különösen nehéz feldolgozni a veszteséget, hiszen a kapcsolatuk a mindennapok része volt.
Visszaemlékezett az első Hungária-klubos időkre is, amikor még egészen más felállásban zenélt a Hungária. A szünetekben ő maga zenélt a közönségnek, miközben Fenyő már akkor is meghatározó jelenléttel bírt, ami az énekes halála után még hangsúlyosabban rajzolódik ki.
Elmondása szerint Fenyő már fiatalon bohém, mégis következetes volt. A rock and roll és a Beatles megszállottjaként már az első pillanattól igazi sztárként élt a színpadon és azon túl is, így Fenyő Miklós halála egy egész korszak lezárását jelenti – írja a Borsonline.hu, ahol további megható sorokat olvashatnak B. Tóth László visszaemlékezéséről.
A nap, amikor meghalt a Rock and Roll – így emlékeznek 2026. január 31-ére. Fenyő Miklós váratlan halálával egy korszak zárult le, és innentől már semmi sem lesz ugyanaz a magyar könnyűzenében.