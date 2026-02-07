Szívszorító szavakat osztott meg Fenyő Miklósról barátja

Fenyő Miklós 2026. január 31-én hunyt el. A gyászt most barátja személyes szavai tették még fájdalmasabbá.

Fenyő Miklós

Fotó: MW archív

Több mint fél évszázados barátság Fenyő Miklós és B. Tóth László között

B. Tóth László elmondta, több mint 55 éve kötötte össze őket a barátság. Egy kerületben éltek, és rendszeresen együtt ünnepelték születésnapjaikat Dévényi Tibor társaságában, ami Fenyő Miklós halála után különösen fájdalmas emlékké vált.

A DJ felidézte, hogy tavaly év végén beszéltek utoljára. Elmondása szerint Fenyő Miklós halála miatt most különösen nehéz feldolgozni a veszteséget, hiszen a kapcsolatuk a mindennapok része volt.

Visszaemlékezett az első Hungária-klubos időkre is, amikor még egészen más felállásban zenélt a Hungária. A szünetekben ő maga zenélt a közönségnek, miközben Fenyő már akkor is meghatározó jelenléttel bírt, ami az énekes halála után még hangsúlyosabban rajzolódik ki.

Elmondása szerint Fenyő már fiatalon bohém, mégis következetes volt. A rock and roll és a Beatles megszállottjaként már az első pillanattól igazi sztárként élt a színpadon és azon túl is, így Fenyő Miklós halála egy egész korszak lezárását jelenti – írja a Borsonline.hu, ahol további megható sorokat olvashatnak B. Tóth László visszaemlékezéséről.

A nap, amikor meghalt a Rock and Roll – így emlékeznek 2026. január 31-ére. Fenyő Miklós váratlan halálával egy korszak zárult le, és innentől már semmi sem lesz ugyanaz a magyar könnyűzenében.