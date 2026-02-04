Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos üzenetet küldött – ezt önnek is látnia kell!

Tudta?

Újabb boltbezárást jelentett be a Lidl Magyarország – igaz a pletyka

Fenyő Miklós

Megrendülten gyászol Kozso

15 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megrendítő vallomást tett egykori mentoráról Kozso, aki számára nemcsak szakmailag, hanem emberileg is meghatározó volt. Fenyő Miklós tanácsai és támogatása olyan útra terelte őt, amely később egész pályáját meghatározta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fenyő MiklósgyászKozso

Az egész magyar zenei életet sokkolta Fenyő Miklós halála, akinek munkássága és személyisége generációkra gyakorolt hatást. A gyász idején sorra szólaltak meg pályatársai és barátai, köztük Kozso, aki őszintén mesélt arról, milyen mély nyomot hagyott benne első találkozásuk és az azt követő évek kapcsolata - írja a Bors.

Fenyő Miklós tanácsai egy életre szóltak
Kozso szerint Fenyő Miklós tanácsai egy életre szóltak
Fotó: Mediaworks Archív

Hogyan emlékezik Kozso Fenyő Miklósra?

Kozso felidézte, hogy már az első beszélgetésük során különleges energiát érzett. Elmondása szerint az énekes nemcsak zenészként, hanem emberként is figyelt rá, kérdezett, és valódi érdeklődést mutatott iránta. A találkozás többórás, intenzív eszmecserévé vált, amelyből Kozso rengeteg inspirációt és önbizalmat merített. Később is gyakran találkoztak, ezek az alkalmak mindig baráti öleléssel és mély beszélgetésekkel teltek.

Miért volt meghatározó Kozso életében Fenyő Miklós?

A zenész szerint pályája elején járt, amikor tanácsot kért az akkor már legendának számító előadótól. Fenyő Miklós produceri gondolkodása, gyakorlati ötletei és bátorítása kulcsszerepet játszottak abban, hogy Kozso végül saját zenekar alapításába fogott. Úgy véli, ha akkor nem kap megerősítést, talán sosem meri igazán felvállalni a saját útját. A későbbi sikerek mögött ezért ezt a korai bizalmat és támogatást is látja.

Hogyan értesült Kozso Fenyő Miklós haláláról?

Kozso elmondta, hogy a halálhír teljesen váratlanul érte, és hosszú ideig nem tudta feldolgozni. Megdöbbentette, hogy egy ennyire energikus, életigenlő ember ilyen hirtelen távozott. 

Megszólalt a gyászoló zenésztárs: Fenyő Miklós hiánya pótolhatatlan

A tragikus hír különösen mélyen érintette közeli barátait és alkotótársait, köztük Novai Gábor zenészt, aki több mint öt évtizeden át dolgozott és élt szoros szellemi közösségben a legendás előadóval. A veszteség számára nem csupán szakmai, hanem személyes is

Megrendítő vallomást tett Laár András Fenyő Miklós halálával kapcsolatban

A magyar könnyűzenei élet egyik meghatározó alakját veszítettük el, amikor meghalt a rock and roll királyaként emlegetett legendás előadó. Fenyő Miklós halála után most egy közeli pályatárs, Laár András szólalt meg, hogy személyes emlékeivel búcsúzzon tőle. Szavai nemcsak egy művészről, hanem egy egész korszakról mesélnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!