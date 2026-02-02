Megrendítő vallomást tett Laár András Fenyő Miklós halálával kapcsolatban

Fenyő Miklós halála után sorra szólalnak meg azok, akik közelről ismerték a magyar énekest. Laár András most zenésztársként és pályatársként idézte fel személyes emlékeit, amelyek emberközeli képet rajzolnak a legendáról.

Fenyő Miklós halála sokakat megrázott

Fotó: MW archív

Fenyő Miklós halála után sokan megszólaltak

Laár András felidézte, hogy gyerekként látta először Fenyő Miklóst a televízióban, a Hungária frontembereként. Elmondása szerint már akkor példaképként tekintett rá, lenyűgözte a kisugárzása, a hangja és az a természetesség, amellyel a színpadon jelen volt.

Egy klasszikus kép zongorával Fenyő Miklósról

Fotó: MW Bulvár

Laár András közös fellépése Fenyő Miklóssal

A zenész különösen megható emlékként beszélt Fenyő 75. születésnapi koncertjéről, amelyen három évvel ezelőtt együtt léptek fel a Margitszigeten. Laár András szerint Fenyő Miklós három órán át énekelt elképesztő energiával, miközben a közönség végig vastapssal ünnepelte.

Laár András is megszólalt Fenyő Miklós halála után

Fotó: MW Bulvár

Laár úgy fogalmazott, ez a fellépés is bizonyította, hogy Fenyő Miklós a végsőkig a csúcson maradt. Fenyő Miklós halála így nemcsak egy zenész elvesztése, hanem egy korszak lezárása is a magyar könnyűzenében – írja a Bors, ahol további részleteket olvashatnak.

