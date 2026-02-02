Megrendítő vallomást tett Laár András Fenyő Miklós halálával kapcsolatban

Fenyő Miklós halála után sorra szólalnak meg azok, akik közelről ismerték a magyar énekest. Laár András most zenésztársként és pályatársként idézte fel személyes emlékeit, amelyek emberközeli képet rajzolnak a legendáról.
Fenyő Miklós halála után sokan megszólaltak
Laár András felidézte, hogy gyerekként látta először Fenyő Miklóst a televízióban, a Hungária frontembereként. Elmondása szerint már akkor példaképként tekintett rá, lenyűgözte a kisugárzása, a hangja és az a természetesség, amellyel a színpadon jelen volt.
Laár András közös fellépése Fenyő Miklóssal
A zenész különösen megható emlékként beszélt Fenyő 75. születésnapi koncertjéről, amelyen három évvel ezelőtt együtt léptek fel a Margitszigeten. Laár András szerint Fenyő Miklós három órán át énekelt elképesztő energiával, miközben a közönség végig vastapssal ünnepelte.
Laár úgy fogalmazott, ez a fellépés is bizonyította, hogy Fenyő Miklós a végsőkig a csúcson maradt. Fenyő Miklós halála így nemcsak egy zenész elvesztése, hanem egy korszak lezárása is a magyar könnyűzenében – írja a Bors, ahol további részleteket olvashatnak.
Sírva emlékezett Charlie: „Nagyon szerettem Mikit”
Megrendítő szavakkal szólalt meg a gyász napján a magyar rock and roll egyik meghatározó alakja. Fenyő Miklós halálát Charlie törött hangon, fájdalmas őszinteséggel idézte fel a Bors újságírójának.
Megszólalt Fenyő Miklós menedzsere a tragédia után
Fenyő Miklós a magyar rock and roll egyik meghatározó úttörője volt, akinek pályája évtizedeken át formálta a könnyűzenei életet. Halála nemcsak a rajongókat, hanem a szakmát is megrendítette. Az elmúlt hetekben már érkeztek hírek az egészségi állapotáról, ám a végső fejlemény így is váratlanul érte a közvéleményt.