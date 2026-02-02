Megrendítő vallomást tett Laár András Fenyő Miklós halálával kapcsolatban

Hírlevél
A magyar könnyűzenei élet egyik meghatározó alakját veszítettük el, amikor meghalt a rock and roll királyaként emlegetett legendás előadó. Fenyő Miklós halála után most egy közeli pályatárs, Laár András szólalt meg, hogy személyes emlékeivel búcsúzzon tőle. Szavai nemcsak egy művészről, hanem egy egész korszakról mesélnek.
Fenyő Miklós halála után sorra szólalnak meg azok, akik közelről ismerték a magyar énekest. Laár András most zenésztársként és pályatársként idézte fel személyes emlékeit, amelyek emberközeli képet rajzolnak a legendáról.

Fenyő Miklós halála sokakat megrázott
Fenyő Miklós halála sokakat megrázott
Fotó: MW archív

Fenyő Miklós halála után sokan megszólaltak

Laár András felidézte, hogy gyerekként látta először Fenyő Miklóst a televízióban, a Hungária frontembereként. Elmondása szerint már akkor példaképként tekintett rá, lenyűgözte a kisugárzása, a hangja és az a természetesség, amellyel a színpadon jelen volt.

Fenyő Miklós, FenyőMiklós
Egy klasszikus kép zongorával Fenyő Miklósról
Fotó: MW Bulvár

Laár András közös fellépése Fenyő Miklóssal

A zenész különösen megható emlékként beszélt Fenyő 75. születésnapi koncertjéről, amelyen három évvel ezelőtt együtt léptek fel a Margitszigeten. Laár András szerint Fenyő Miklós három órán át énekelt elképesztő energiával, miközben a közönség végig vastapssal ünnepelte.

Fenyő Miklós, FenyőMiklós
Laár András is megszólalt Fenyő Miklós halála után
Fotó: MW Bulvár

Laár úgy fogalmazott, ez a fellépés is bizonyította, hogy Fenyő Miklós a végsőkig a csúcson maradt. Fenyő Miklós halála így nemcsak egy zenész elvesztése, hanem egy korszak lezárása is a magyar könnyűzenében – írja a Bors, ahol további részleteket olvashatnak.

Megrendítő szavakkal szólalt meg a gyász napján a magyar rock and roll egyik meghatározó alakja. Fenyő Miklós halálát Charlie törött hangon, fájdalmas őszinteséggel idézte fel a Bors újságírójának.

Fenyő Miklós a magyar rock and roll egyik meghatározó úttörője volt, akinek pályája évtizedeken át formálta a könnyűzenei életet. Halála nemcsak a rajongókat, hanem a szakmát is megrendítette. Az elmúlt hetekben már érkeztek hírek az egészségi állapotáról, ám a végső fejlemény így is váratlanul érte a közvéleményt.

 

