Szandi teljesen összeomlott, mozdulatlanul gyászolt

Fenyő Miklós halála az egész országot megrázta, de talán senkit sem érintett annyira személyesen, mint Szandit, akinek karrierjét mindössze 13 éves korában indította el a zenészlegenda. A különleges mester–tanítvány kapcsolat az évek során mély, szinte családi kötelékké alakult – írj a Bors.

Szandi számára Fenyő Miklós halála mély személyes veszteség volt — a temetés után tudott először beszélni a gyászáról. Fotó: Szabolcs László

Fenyő Miklós halála után a temetés hozott először megnyugvást Szandinak

Szandi a temetés után tudott először megszólalni. Elmondása szerint napokig ki sem mozdult otthonról, mert szerette volna „mélyen, belülről megélni a gyászt”. A gyász feldolgozása számára nem a nyilvánosság előtt történt, hanem csendben, visszahúzódva.

A legendás zenész temetése valamelyest megnyugvást hozott számára. A búcsúztató beszéd, amelyet Dió mondott el, különösen megrendítő volt, és méltó módon idézte fel az édesapa alakját.

Az utolsó találkozás minden pillanata élénken él benne

Szandi felidézte, hogy utoljára nyáron, Zamárdiban találkoztak. Férjével és fiával látogatták meg a zenészt, és hajnalig tartó beszélgetés zárta az estét. Itt készült az utolsó közös fotó is, amelyet később a közösségi oldalán osztott meg.

Az első koncert Fenyő Miklós halála után nem volt könnyű számára, de a közönség támogatása óriási erőt adott.

Vastaps és példátlan szeretet fogadta, amikor megemlékezett róla. Mint mondta, a dalok tovább élnek minden fellépésén — és amíg ő énekel, Fenyő Miklós öröksége is élni fog.

A rock&roll szabadságát és pimaszságát hirdető legenda Szandi szerint „egyedülálló multitalentum” volt, akinek nagyságát örökké őrizni fogja.

