Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyinhoz titokzatos repülőgép indulhat – kiderült, kik ülhetnek rajta

Fontos

Robbanás történt a Parlamentnél – drámai felvételek

gyász

Szandi teljesen összeomlott, mozdulatlanul gyászolt

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mély gyász és megrendülés övezi a legendás zenész elvesztését. Fenyő Miklós halála Szandit különösen érzékenyen érintette, hiszen az énekesnő gyakorlatilag második édesapjaként tekintett a rock&roll királyára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyásztemetésSzandiFenyő Miklós

Fenyő Miklós halála az egész országot megrázta, de talán senkit sem érintett annyira személyesen, mint Szandit, akinek karrierjét mindössze 13 éves korában indította el a zenészlegenda. A különleges mester–tanítvány kapcsolat az évek során mély, szinte családi kötelékké alakult – írj a Bors.

Szandi számára Fenyő Miklós halála mély személyes veszteség volt — a temetés után tudott először beszélni a gyászáról.
Szandi számára Fenyő Miklós halála mély személyes veszteség volt — a temetés után tudott először beszélni a gyászáról. Fotó: Szabolcs László

Fenyő Miklós halála után a temetés hozott először megnyugvást Szandinak

Szandi a temetés után tudott először megszólalni. Elmondása szerint napokig ki sem mozdult otthonról, mert szerette volna „mélyen, belülről megélni a gyászt”. A gyász feldolgozása számára nem a nyilvánosság előtt történt, hanem csendben, visszahúzódva.

A legendás zenész temetése valamelyest megnyugvást hozott számára. A búcsúztató beszéd, amelyet Dió mondott el, különösen megrendítő volt, és méltó módon idézte fel az édesapa alakját.

Az utolsó találkozás minden pillanata élénken él benne

Szandi felidézte, hogy utoljára nyáron, Zamárdiban találkoztak. Férjével és fiával látogatták meg a zenészt, és hajnalig tartó beszélgetés zárta az estét. Itt készült az utolsó közös fotó is, amelyet később a közösségi oldalán osztott meg.

Az első koncert Fenyő Miklós halála után nem volt könnyű számára, de a közönség támogatása óriási erőt adott. 

Vastaps és példátlan szeretet fogadta, amikor megemlékezett róla. Mint mondta, a dalok tovább élnek minden fellépésén — és amíg ő énekel, Fenyő Miklós öröksége is élni fog.

A rock&roll szabadságát és pimaszságát hirdető legenda Szandi szerint „egyedülálló multitalentum” volt, akinek nagyságát örökké őrizni fogja.

Képeken Fenyő Miklós temetése – Ilyen volt a fájdalom csend

Megrendült csend és méltóságteljes hangulat lengte be február 10-én a Farkasréti temetőt. Fenyő Miklós temetése nem nyilvános szertartás keretében zajlott, ahol családtagok, barátok és pályatársak búcsúztak a magyar könnyűzene ikonikus alakjától.

Szívszorító pillanat: így búcsúzott Fenyő Miklós lánya édesapjától

A Farkasréti temetőben megható szertartás keretei közt kísérték utolsó útjára a legendás énekest. Fenyő Miklós lánya könnyeivel küszködve mondott beszédet apja emlékére.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!