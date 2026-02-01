Hírlevél
Fenyő Miklós

Megszólalt a gyászoló zenésztárs: Fenyő Miklós hiánya pótolhatatlan

Mély megrendülést váltott ki a tegnapi hír, amely pillanatok alatt bejárta a magyar zenei életet. Fenyő Miklós elvesztése nemcsak egy meghatározó korszak lezárását jelenti, hanem fájdalmas veszteséget azok számára is, akik emberileg és alkotóként is közel álltak hozzá.
Fenyő MiklósNovai GáborHungária együttes

Fenyő Miklós halála az egész országot lesújtotta, hiszen a Hungária egykori frontembere a magyar rock and roll egyik megkerülhetetlen alakja volt. A tragikus hír különösen mélyen érintette közeli barátait és alkotótársait, köztük Novai Gábor zenészt, aki több mint öt évtizeden át dolgozott és élt szoros szellemi közösségben a legendás előadóval. A veszteség számára nem csupán szakmai, hanem személyes is - írja a Bors.

Fenyő Miklós, FenyőMiklós
Fenyő Miklós a könyvével 2025-ben
Fotó: MW Bulvár

Mit mondott Novai Gábor Fenyő Miklós haláláról?

Novai Gábor megtörten beszélt barátja elvesztéséről, és elárulta: egészen az utolsó időszakig napi kapcsolatban álltak egymással. Bár tudott arról, hogy Fenyő kórházi kezelés alatt áll, végig hitt a felépülésében. Elmondása szerint elképzelhetetlennek tartotta, hogy az a rendíthetetlen alkotóerő, akit ismert, egyszer csak eltűnjön az életéből. Szavai mögött nemcsak a gyász, hanem a hitetlenség is érezhető volt.

Elment a szerzői társam

- mondta Norvai Gábor.

Milyen kapcsolat volt Fenyő Miklós és Novai Gábor között?

Kapcsolatuk jóval túlmutatott a közös zenélésen. Fenyő Miklós barátja és alkotótársa hosszú évtizedeken át szinte elválaszthatatlan volt tőle: együtt írták a Hungária legismertebb slágereit, és több színpadi produkcióban is közösen dolgoztak. Novai szerint olyan mély szellemi és emberi kötelék alakult ki közöttük, amely ritkaságnak számít a zenei világban. A közös munka mellett egymás gondolkodását és világlátását is formálták, ami máig ható nyomot hagyott a magyar könnyűzenében.

Fenyő Miklós és a Hungária: innen indult a legenda

A magyar könnyűzene történetében kevés olyan előadó akad, aki egy teljes korszak hangulatát tudta meghatározni. Fenyő Miklós a rock and roll hazai arcává vált, és zenéjével generációk számára teremtett felismerhető stílust és életérzést.

Titkos életműkoncert, betegség Londonban: új részletek Fenyő Miklós tragédiájáról

A nap, amikor meghalt a Rock and Roll – így emlékeznek 2026. január 31-ére. Fenyő Miklós váratlan halálával egy korszak zárult le, és innentől már semmi sem lesz ugyanaz a magyar könnyűzenében.

 

