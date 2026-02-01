Megszólalt a gyászoló zenésztárs: Fenyő Miklós hiánya pótolhatatlan

Fenyő Miklós halála az egész országot lesújtotta, hiszen a Hungária egykori frontembere a magyar rock and roll egyik megkerülhetetlen alakja volt. A tragikus hír különösen mélyen érintette közeli barátait és alkotótársait, köztük Novai Gábor zenészt, aki több mint öt évtizeden át dolgozott és élt szoros szellemi közösségben a legendás előadóval. A veszteség számára nem csupán szakmai, hanem személyes is - írja a Bors.

Fenyő Miklós a könyvével 2025-ben

Fotó: MW Bulvár

Mit mondott Novai Gábor Fenyő Miklós haláláról?

Novai Gábor megtörten beszélt barátja elvesztéséről, és elárulta: egészen az utolsó időszakig napi kapcsolatban álltak egymással. Bár tudott arról, hogy Fenyő kórházi kezelés alatt áll, végig hitt a felépülésében. Elmondása szerint elképzelhetetlennek tartotta, hogy az a rendíthetetlen alkotóerő, akit ismert, egyszer csak eltűnjön az életéből. Szavai mögött nemcsak a gyász, hanem a hitetlenség is érezhető volt.

Elment a szerzői társam

- mondta Norvai Gábor.

Milyen kapcsolat volt Fenyő Miklós és Novai Gábor között?

Kapcsolatuk jóval túlmutatott a közös zenélésen. Fenyő Miklós barátja és alkotótársa hosszú évtizedeken át szinte elválaszthatatlan volt tőle: együtt írták a Hungária legismertebb slágereit, és több színpadi produkcióban is közösen dolgoztak. Novai szerint olyan mély szellemi és emberi kötelék alakult ki közöttük, amely ritkaságnak számít a zenei világban. A közös munka mellett egymás gondolkodását és világlátását is formálták, ami máig ható nyomot hagyott a magyar könnyűzenében.

Fenyő Miklós és a Hungária: innen indult a legenda

A magyar könnyűzene történetében kevés olyan előadó akad, aki egy teljes korszak hangulatát tudta meghatározni. Fenyő Miklós a rock and roll hazai arcává vált, és zenéjével generációk számára teremtett felismerhető stílust és életérzést.

Titkos életműkoncert, betegség Londonban: új részletek Fenyő Miklós tragédiájáról

A nap, amikor meghalt a Rock and Roll – így emlékeznek 2026. január 31-ére. Fenyő Miklós váratlan halálával egy korszak zárult le, és innentől már semmi sem lesz ugyanaz a magyar könnyűzenében.