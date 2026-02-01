így néz ki Fenyő Miklós háza a halála után

Fenyő Miklós a Pozsonyi úton találta meg otthonát, ahol a mindennapokban is közvetlen, ismerős figurának számított. A boltosok, vendéglátósok és környékbeliek rendszeresen látták sétálni, beszélgetni, intézni ügyeit. Halála után a társasház bejáratánál fekete zászlók látták sétálni, beszélgetni, intézni ügyeit. Halála után a társasház bejáratánál fekete zászlók jelentek meg, mécsesek sora és csendes főhajtás jelzi: a magyar rock and roll egyik meghatározó alakját veszítette el a város. A Hungária együttes legendás frontembere nemcsak a színpadon, hanem a hétköznapokban is emlékezetes maradt - írja a Bors.
Hogyan búcsúznak a rajongók Fenyő Miklóstól?
A rajongók és a környéken élők már a halálhírt követő napon megjelentek a ház előtt. Sokan mécsest gyújtottak, mások csak néhány percre álltak meg, hogy csendben emlékezzenek. Többen elmondták: bár személyesen nem ismerték, zenéje végigkísérte fiatalságukat.
Megszólalt a gyászoló zenésztárs: Fenyő Miklós hiánya pótolhatatlan
Mély megrendülést váltott ki a tegnapi hír, amely pillanatok alatt bejárta a magyar zenei életet. Fenyő Miklós elvesztése nemcsak egy meghatározó korszak lezárását jelenti, hanem fájdalmas veszteséget azok számára is, akik emberileg és alkotóként is közel álltak hozzá.
Fenyő Miklós és a Hungária: innen indult a legenda
A magyar könnyűzene történetében kevés olyan előadó akad, aki egy teljes korszak hangulatát tudta meghatározni. Fenyő Miklós a rock and roll hazai arcává vált, és zenéjével generációk számára teremtett felismerhető stílust és életérzést.