Fenyő Miklós kitálalt a könyvében – így lett Szikora Róbert a Hungária dobosa

Túlzás nélkül állíthatjuk, megrázta az országot Fenyő Miklós halála, aki január 31-én, 78 éves korában hunyt el, tüdőgyulladás okozta szövődmények következtében. A Hungária zenekar frontemberének frissen megjelent önéletrajzi könyvében eddig nem ismert részleteket árul el Szikora Róbertről és közös múltjuk kezdetéről. Ebből derül ki, hogyan került a zenekar közelébe egy fiatal, energikus dobos, Szikora, aki később a magyar könnyűzene meghatározó, legendás alakjává vált.

Fenyő Miklós és Szikora Róbert évekig zenélt együtt a Hungáriában

Fotó: Mediaworks archívum

A találkozás egy próbán történt, ahol Fenyőt azonnal meggyőzte Szikora ritmusérzéke és lendülete. A zenei összhang mellett hamar kialakult köztük egyfajta szellemi párbaj is: egy presszóban ülve Beatles-dalokon vitatkoztak, arról, ki énekelné az I’m Down című számot egy képzeletbeli fellépésen. Ez az apró jelenet jól mutatja, mennyire szenvedélyesen viszonyultak a zenéhez már a kezdetektől – írja a Bors.

Fenyő Miklós visszaemlékezése

A könyv őszintén beszél a nehéz döntésekről is. Fenyő a műben elárulja, hogy az akkori dobos, Csurgai Attila távozása mögött elsősorban az állandó késések álltak, ami hosszú távon tarthatatlanná tette az együttműködést.

Szikora érkezése új energiákat szabadított fel, még ha eleinte súrlódásokkal is járt.

Fenyő visszaemlékezése nem nosztalgikus megszépítés: inkább egy korszak lenyomata, amelyben a rock and roll életformát, hitet és közösséget jelentett. A Szikorával közös kezdetek története pedig jól példázza, hogyan születnek a legendák – vitákkal, véletlenekkel és elszántsággal.