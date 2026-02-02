Ezek voltak Fenyő Miklós titkos törzshelyei

Hírlevél
Elhunyt Fenyő Miklós, a Hungária frontembere. A gyászhír az egész országot megrázta, zenésztársai, szerettei és ismerősei megtörten búcsúztak Fenyő Miklóstól, a rock and roll királyától.
A Pozsonyi út lakóit és vendéglátósait megrázta a hír, hogy elhunyt a magyar rock and roll egyik legnagyobb alakja. Fenyő Miklós nemcsak a színpadon volt ikonikus figura, hanem a XIII. kerület mindennapjainak is része lett – csendesen, mégis összetéveszthetetlen stílusával – írja a Bors

Elhunyt Fenyő Miklós
Fotó: MW archív

Február elején, amikor az egész ország Fenyő Miklós halálhírétől volt hangos, a Pozsonyi úton már a látvány is sokatmondó volt: fekete zászlók a társasház kapujában, mécsesek a bejárat előtt. A helyiek nehezen fogadják el a veszteséget, hiszen az énekes hosszú éveken át itt élt. 

Egy névtelenséget kérő szomszéd könnyeivel küszködve idézte fel alakját. Elmondása szerint Fenyő Miklós mindig önazonos volt: makulátlan megjelenés, Ray-Ban napszemüveg, gondosan belőtt haj, jellegzetes rock and roll öltözet. Bár visszahúzódó volt, és ritkán elegyedett beszélgetésbe a lakókkal, jelenléte mégis meghatározó volt az utcában. 

Egy másik lakó arról is beszélt, hogy az énekes párja az utóbbi időszakban sokat segítette őt, és egyre gyakrabban lehetett őt látni a házban, míg Fenyő Miklós már ritkábban mutatkozott. 

A Bors felkereste Fenyő Miklós törzshelyeit, melyről az izgalmas videót megtekintheti a Bors oldalán

Elhunyt Fenyő Miklós, szerettei így emlékeznek rá 

Január 31-én hajnalban, 78 éves korában elhunyt Fenyő Miklós, a Hungária frontembere. A halálhírt az énekes hivatalos közösségi oldalán tették közzé. "A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült...” – írta az oldal. 

Sírva emlékezett Charlie: „Nagyon szerettem Mikit” 

Megrendítő szavakkal szólalt meg a gyász napján a magyar rock and roll egyik meghatározó alakja. Fenyő Miklós halálát Charlie törött hangon, fájdalmas őszinteséggel idézte fel. 

 

