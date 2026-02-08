Budapesten szenvedett balesetet Gábor Zsazsa özvegye

Gábor Zsazsa özvegye, Frédéric von Anhalt nem sokkal azután esett el, hogy egy thaiföldi balesetből felépült. Beszámolója szerint fájdalmai vannak, kezelésekre jár, és a mozgás is nehézséget okoz számára. Mindez különösen kellemetlen számára, mivel több fontos ügyet is intéznie kellene magyarországi tartózkodása során.

Gábor Zsazsa magyar származású színésznő

Fotó: Getty Images /

A legendás színésznő öröksége és hollywoodi pályája

Gábor Zsazsa a 20. század egyik legismertebb magyar származású színésznője volt. Hollywoodban futott be, legendás szépsége, házasságai és nyilatkozatai révén vált világhírűvé, sokan a világ első igazi celebjeként emlegetik.

Frédéric von Anhalt volt a színésznő utolsó férje, akivel élete végéig együtt maradt.

A herceg közel tíz évvel felesége halála után is rendszeresen ellátogat a sírjához, és fontos számára az emlékezet ápolása.

Gábor Zsazsa és férje Frédéric von Anhalt herceg 1989. szeptember 11-én

Fotó: WADE BYARS / AFP

Gábor Zsazsa-szobor Budapesten

Mostani magyarországi útjának célja nemcsak az emlékezés volt, hanem egyeztetések folytatása is egy tervezett budapesti Gábor Zsazsa-szobor lehetséges helyszínéről. A herceg ezzel szeretné tovább őrizni a világhírű színésznő emlékét – további információk a BORS oldalán.

