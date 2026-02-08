Budapesten szenvedett balesetet Gábor Zsazsa özvegye

Hírlevél
Budapesti látogatása során balesetet szenvedett Frédéric von Anhalt herceg. A Gábor Zsazsa születésnapja alkalmából Magyarországra érkező özvegy a jeges úton esett el. Elmondása szerint fájdalmai vannak, és nehezen mozog a történtek óta.
Gábor Zsazsa özvegye, Frédéric von Anhalt nem sokkal azután esett el, hogy egy thaiföldi balesetből felépült. Beszámolója szerint fájdalmai vannak, kezelésekre jár, és a mozgás is nehézséget okoz számára. Mindez különösen kellemetlen számára, mivel több fontos ügyet is intéznie kellene magyarországi tartózkodása során.

Gábor Zsazsa, GaborZsazsa, FRANCE - 1960: Zsa-Zsa Gabor, Hungarian actress. The Cannes festival, 1960. (Photo by Roger Viollet Collection/Getty Images)
Gábor Zsazsa magyar származású színésznő
Fotó: Getty Images /  

A legendás színésznő öröksége és hollywoodi pályája

Gábor Zsazsa a 20. század egyik legismertebb magyar származású színésznője volt. Hollywoodban futott be, legendás szépsége, házasságai és nyilatkozatai révén vált világhírűvé, sokan a világ első igazi celebjeként emlegetik.

Frédéric von Anhalt volt a színésznő utolsó férje, akivel élete végéig együtt maradt.

 A herceg közel tíz évvel felesége halála után is rendszeresen ellátogat a sírjához, és fontos számára az emlékezet ápolása.

Gábor Zsazsa és férje Frédéric von Anhalt herceg 1989. szeptember 11-én - US actress Zsa Zsa Gabor, flanked by her husband, Prince Frederick von Anhalt, Germany's duke of Saxony, enters Beverly Hills Municipal Court on September 11, 1989. She is charged with misdemeanor battery for slapping a traffic policeman who she stopped her Rolls Royce for expired registration tags. AFP PHOTO WADE BYARS (Photo by WADE BYARS / AFP)
Gábor Zsazsa és férje Frédéric von Anhalt herceg 1989. szeptember 11-én
Fotó: WADE BYARS / AFP

Gábor Zsazsa-szobor Budapesten

Mostani magyarországi útjának célja nemcsak az emlékezés volt, hanem egyeztetések folytatása is egy tervezett budapesti Gábor Zsazsa-szobor lehetséges helyszínéről. A herceg ezzel szeretné tovább őrizni a világhírű színésznő emlékét – további információk a BORS oldalán.

Február 6-án ünnepelné 109. születésnapját Hollywood egyik legismertebb magyar származású dívája. Gábor Zsazsa neve máig egyet jelent a csillogással, a botrányokkal és a fényűző életstílussal, emlékét pedig utolsó férje a mai napig féltve őrzi.

