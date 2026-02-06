Hírlevél
Gábor Zsazsa

Borzalmas állapotban Gábor Zsazsa sírja – csak egy ember törődik vele

Ma ünnepelné 109. születésnapját Hollywood egyik legismertebb magyar származású dívája. Gábor Zsazsa neve máig egyet jelent a csillogással, a botrányokkal és a fényűző életstílussal, emlékét pedig utolsó férje a mai napig féltve őrzi.
Gábor Zsazsamagyar színésznőFrédéric von Anhalt

Gábor Zsazsa, a Golden Globe-díjas színésznő 2016-ban, 99 éves korában hunyt el, ám legendája azóta sem halványult. A nyolcszor férjhez ment díva élete minden volt, csak nem hétköznapi: szerelmei között diplomaták, milliomosok és egy valódi herceg is szerepelt.

Gábor Zsazsa és férje Frédéric von Anhalt herceg 1989. szeptember 11-én - US actress Zsa Zsa Gabor, flanked by her husband, Prince Frederick von Anhalt, Germany's duke of Saxony, enters Beverly Hills Municipal Court on September 11, 1989. She is charged with misdemeanor battery for slapping a traffic policeman who she stopped her Rolls Royce for expired registration tags. AFP PHOTO WADE BYARS (Photo by WADE BYARS / AFP)
Gábor Zsazsa és férje Frédéric von Anhalt herceg 1989. szeptember 11-én
Fotó: WADE BYARS / AFP

Gábor Zsazsa özvegye ma is gondozza a sírt

Utolsó férje, Frédéric von Anhalt herceg minden évben kétszer, Zsazsa születésnapján és halálának évfordulóján is ellátogat Budapestre. A Fiumei úti sírkertben található sír gondozása azonban sokszor kizárólag rá marad.

A herceg a BORS-nak elmondta: csalódottan tapasztalta, hogy a sír állapota ismét elhanyagolt volt, pedig karácsony előtt még gondosan rendbe tette. 

Mint fogalmazott, rajta kívül senki sem törődik igazán a színésznő emlékével.

Egy legenda, aki örökre emlékezetes marad

Gábor Zsazsa nemcsak filmjeivel, hanem szókimondó stílusával, botrányaival és fényűző életével írta be magát a történelembe. Bár közel egy évtizede nincs köztünk, neve ma is fogalom – és úgy tűnik, van valaki, aki mindent megtesz azért, hogy ez így is maradjon.

A teljes cikket a BORS oldalán találja. 

@plutovenuz Imadom ezt a nőt 😍😍👌🏼🤣 #zsazsagabor #friderikuszshow #friderikusz #icon #gaborzsazsa #okosságok ♬ original sound - 👽Pluto Venus💫🪐

