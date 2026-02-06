Borzalmas állapotban Gábor Zsazsa sírja – csak egy ember törődik vele

Gábor Zsazsa, a Golden Globe-díjas színésznő 2016-ban, 99 éves korában hunyt el, ám legendája azóta sem halványult. A nyolcszor férjhez ment díva élete minden volt, csak nem hétköznapi: szerelmei között diplomaták, milliomosok és egy valódi herceg is szerepelt.

Gábor Zsazsa és férje Frédéric von Anhalt herceg 1989. szeptember 11-én

Gábor Zsazsa özvegye ma is gondozza a sírt

Utolsó férje, Frédéric von Anhalt herceg minden évben kétszer, Zsazsa születésnapján és halálának évfordulóján is ellátogat Budapestre. A Fiumei úti sírkertben található sír gondozása azonban sokszor kizárólag rá marad.

A herceg a BORS-nak elmondta: csalódottan tapasztalta, hogy a sír állapota ismét elhanyagolt volt, pedig karácsony előtt még gondosan rendbe tette.

Mint fogalmazott, rajta kívül senki sem törődik igazán a színésznő emlékével.

Egy legenda, aki örökre emlékezetes marad

Gábor Zsazsa nemcsak filmjeivel, hanem szókimondó stílusával, botrányaival és fényűző életével írta be magát a történelembe. Bár közel egy évtizede nincs köztünk, neve ma is fogalom – és úgy tűnik, van valaki, aki mindent megtesz azért, hogy ez így is maradjon.

