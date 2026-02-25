Nagy fordulat Galambos Lajos életében: drámai döntést hozott

A trombitaművész ma már a „kevesebb is elég” elvét követi, és igyekszik megszabadulni a korábban felhalmozott tárgyaktól is – derül ki abból az interjúból, ami a Borson jelent meg Galambos Lajossal.

Galambos Lajos vallomása sokakat meglepett

Fotó: MW Bulvár

Galambos Lajos fontos döntéseket hozott

A zenész arról is beszélt, hogy felesége halála után meg kellett tanulnia egyedül élni. Úgy érzi, csendesebb, befelé fordulóbb ember lett, ugyanakkor a színpadon továbbra is elementáris erővel tér vissza a reflektorfénybe. A sikert ma már egészen másként éli meg: korábban sok családi pillanatról lemaradt a fellépések miatt, és bár semmit nem bánt meg, a hírnévnek szerinte mindig ára van.

A szerelem kérdésében jelenleg egyedülálló, de nem zárkózik el egy új, komoly kapcsolat elől. Mint mondta, érzelmi veszteségekkel zárt le egy korábbi kapcsolatot, és ma már csak valódi, mély társat keresne.

Hangsúlyozta, hogy gyermekei minden nehézségben mellette álltak, ezért leendő párjának is el kell fogadnia ezt a szoros köteléket.

Meg tudtam tanulni egyedül lenni

– fogalmazott Lagzi Lajcsi, hozzátéve: hisz abban, hogy az életben a kevesebb néha valóban több.

Galambos Lajos azt is elmondta, hogy meghozta a nehéz döntést: eladja a budai kúriát, amelyet eredetileg azért alakítottak át, hogy a gyerekei is vele élhessenek.

