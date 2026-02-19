Hírlevél
galambos lajos

Kiderült, hogy ki lehet a következő Nagy Ő? Mutatjuk!

Alig ért véget Stohl András rózsaceremóniája, máris új név kering az interneten a TV2 párkereső műsorával kapcsolatban. A találgatások középpontjában most Galambos Lajos áll, aki a Borsnak reagált arra, vajon elvállalná-e a Nagy Ő szerepét.
galambos lajosstohl andrásnagy őnagy duett

Az évadról évadra komoly nézettséget hozó A Nagy Ő legutóbb is rekordokat döntött, hiszen a nézők azt figyelték, kinek ad rózsát Stohl András, és kinek kell búcsúznia. A fináléban Kiss Krisztával zárult a történet, a kapcsolat pedig a forgatás után sem futott zátonyra. Ám a rajongók már előre tekintenek, és sokak szerint a következő széria főszereplője Galambos Lajos lehetne – írja a Bors cikke.

Galambos Lajos, GalambosLajos, 20260126 Budapest Nagy Duett sajtótájékoztató. Fotó: Máté Krisztián (MK) MW Bulvár képen: Galambos Lajos Lajcsi és Stana Alexandra
Galambos Lajos nem zárkózik el minden tévés szerepléstől, de a Nagy Ő formátuma nem áll hozzá közel.
Fotó: MW Bulvár

Valóban Galambos Lajos lesz a következő Nagy Ő?

Röviden: nem valószínű.

A zenész maga is találkozott az internetes pletykákkal, de igyekezett lehűteni a kedélyeket. Mint fogalmazott, valóban látta a róla szóló kommenteket, de ez „puszta találgatás, sőt, fikció”. Bár a formátumot szórakoztatónak tartja, lelki alkatából fakadóan nem érzi magát ideális választásnak.

Úgy véli, nem esne jól számára, ha hölgyek sokasága versengene a kegyeiért, és nem lenne szíve elküldeni azokat, akik komoly szándékkal érkeznek. Azt is elismerte: bár nem könnyen zavarba hozható, egy érte folyó „szimultán cicaharcba” akár bele is pirulna. Ugyanakkor sejtelmesen hozzátette, hogy egy más koncepción alapuló, hölgyszereplőkkel tarkított műsor még vonzó lehetne számára.

A Nagy Ő fináléja után komoly vita alakult ki a közösségi médiában arról, valóban jó választás született-e. 

A TV2 bejelentése szerint a 2026-os A Nagy Duett egyik sztárvendége Esmeralda lesz.

 

 

