Kiderült, hogy ki lehet a következő Nagy Ő? Mutatjuk!

Az évadról évadra komoly nézettséget hozó A Nagy Ő legutóbb is rekordokat döntött, hiszen a nézők azt figyelték, kinek ad rózsát Stohl András, és kinek kell búcsúznia. A fináléban Kiss Krisztával zárult a történet, a kapcsolat pedig a forgatás után sem futott zátonyra. Ám a rajongók már előre tekintenek, és sokak szerint a következő széria főszereplője Galambos Lajos lehetne – írja a Bors cikke.

Galambos Lajos nem zárkózik el minden tévés szerepléstől, de a Nagy Ő formátuma nem áll hozzá közel.

Fotó: MW Bulvár

Valóban Galambos Lajos lesz a következő Nagy Ő?

Röviden: nem valószínű.

A zenész maga is találkozott az internetes pletykákkal, de igyekezett lehűteni a kedélyeket. Mint fogalmazott, valóban látta a róla szóló kommenteket, de ez „puszta találgatás, sőt, fikció”. Bár a formátumot szórakoztatónak tartja, lelki alkatából fakadóan nem érzi magát ideális választásnak.

Úgy véli, nem esne jól számára, ha hölgyek sokasága versengene a kegyeiért, és nem lenne szíve elküldeni azokat, akik komoly szándékkal érkeznek. Azt is elismerte: bár nem könnyen zavarba hozható, egy érte folyó „szimultán cicaharcba” akár bele is pirulna. Ugyanakkor sejtelmesen hozzátette, hogy egy más koncepción alapuló, hölgyszereplőkkel tarkított műsor még vonzó lehetne számára.