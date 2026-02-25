Meglepő bejelentés érkezett – Gáspár Győző féltékeny lehet Peter Srámekre?

Gáspár Bea jelenleg A Nagy Duett 2026-os évadának egyik legtöbbet emlegetett szereplője a TV2-n. Peter Srámek oldalán hétről hétre bizonyítanak, és a páros között kialakult jó kapcsolat már túlmutat a verseny keretein. Az énekes, Peter Srámek egy interjúban arról beszélt, hogy a közös munka akár fellépésekben is folytatódhat a műsor után – írja a Bors.

Gáspár Bea és Peter Srámek csapatot alkotnak a TV2 élő show-jában

Fotó: nanasipal/TV2

Mire készül Gáspár Bea és Peter Srámek a műsor után?

Peter Srámek elárulta, hogy elképzelhetőnek tartja: felkéri Beát közös fellépésekre rendezvényeken. A kapcsolatuk baráti és gördülékeny, így a közös munka nem érne véget A Nagy Duett fináléjával. A páros az első élő show után a Gáspár család otthonában ünnepelt, ami jól mutatja, mennyire közel kerültek egymáshoz. Bea korábban tréfásan megjegyezte, hogy már nem is „Srámek Peti”, hanem „Gáspár Peti”, ami tovább erősítette a közönségben azt az érzést, hogy a kapcsolatuk valóban szoros és bizalmi.

Mit szól Gáspár Győző Beáék tervéhez?

Nyilvános reakció egyelőre nem hangzott el Gáspár Győző részéről, de a családi ünneplés és az otthoni közös program azt jelzi, hogy Peter Srámek elfogadott vendég a Gáspár családban. Mivel Bea és férje korábban is támogatták egymás televíziós szerepléseit, valószínűsíthető, hogy egy jövőbeli fellépéssorozat sem okozna feszültséget.

Miért bújt női ruhába Peter Srámek?

A legutóbbi élő show-ban a páros szerepet cserélt: a A micsoda nő ez a férfi című dal előadásakor Peter Srámek női ruhát viselt, míg Gáspár Bea a férfi szerepét vállalta. A produkció humoros és bevállalós volt, a zsűri pedig nem hagyta szó nélkül az énekes megjelenését.

