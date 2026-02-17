Gáspár Evelin kemény üzenetet küldött – nincs több kifogás

A Gáspár Evelin által elmondottakból egyértelműen kiderül, hogy számára a tisztelet és a lojalitás alapfeltétel egy kapcsolatban. A Nőfilter podcast legutóbbi epizódjában megcsalásról, udvarlásról és apaképről is szó esett – írj a Bors.

Gáspár Evelin kemény üzenetet fogalmazott meg a hűtleneknek – szerinte a félrelépés előbb-utóbb visszaüt Fotó: MW Bulvár

Gáspár Evelin szerint a megcsalás a kapcsolat végét jelenti

Úgy fogalmazott: ha egy kapcsolatba „képbe kerül egy harmadik fél”, az már annak a jele, hogy a kötelék nem sziklaszilárd. Szerinte aki tisztességes partner mellett félrelép, az előbb-utóbb visszakapja azt, amit tett — mert hisz a karmában és az energiákban.

Ez a gondolat sokak szerint a Gáspár Evelin megcsalásról vallott gondolatai közül az egyik legerősebb üzenet volt.

Nem fér bele a telefonellenőrzés sem

A Gáspár Evelin párkapcsolati szabályai között az is szerepel, hogy senki ne nézzen bele a másik privát üzeneteibe. Úgy véli, a folyamatos ellenőrzés nem a bizalomról, hanem az önbizalomhiányról szól.

Édesanyja, Gáspár Bea is egyetértett abban, hogy egy kapcsolatban mindig akadnak nehézségek, de dolgozni kell rajtuk. A családi minta szerinte meghatározó – ha valaki harmonikus közegben nő fel, nagyobb eséllyel vágyik hasonló életre.

„Anyagias vagyok” — ezért nem ismerkedik

A legnagyobb visszhangot mégis az váltotta ki, amikor Gáspár Evelin kimondta:

Igen, anyagias vagyok, mert ha nincs hasznom belőle, legalább kajálni vigyen már el.

Az influenszer arról beszélt, hogy korábban ő vitte nyaralni párját külföldre, és sokszor úgy érezte, inkább kihasználták. A Gáspár Evelin anyagias kijelentése mögött tehát saját tapasztalatok állnak — nem puszta elvárások.

Úgy látja, manapság sok férfi már egy vacsorameghívást is felezne, miközben hagyományosan inkább a férfi udvarol. Ezért döntött úgy: jelenleg nem keresi az „álmai férfiját”, mert jól érzi magát egyedül is.

Édesapjára, Gáspár Győző rendkívül felnéz, de hangsúlyozta, nem apa mintára választana párt.

Van, aki magányos farkasnak születik

— fogalmazott.

Szinte semmit nem takar a kivágott ruha Gáspár Evelin formás testéből – képek

Gáspár Győző és Bea idősebbik lánya nem szégyellős típus, szívesen mutatja meg magát sokat láttatni engedő ruhákban. Gáspár Evelin most minden eddiginél merészebb volt, és egy extrém kivágott ruhában ment vacsorázni egyik barátnőjével.