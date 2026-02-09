Mélypontra került Gelencsér Tímea – ez történt a volt szépségkirálynővel

Gelencsér Tímea építkezése régóta követhető a közösségi oldalain, ám az elmúlt időszak inkább a csúszásokról és a csalódásokról szólt. A Bors megjegyzi, hogy kivitelezések elmaradása miatt még a karácsonyt sem tudta az új otthonában tölteni, pedig erre nagyon készült.

Gelencsér Tímea

Fotó: Mediaworks - Markovics Gábor

Gelencsér Tímea már látja a fényt az alagút végén

Most azonban fordulat történt.

Tavaly év végén elvesztettem a motivációmat, nem haladtunk semmivel, nem jöttek a szakemberek”

– vallotta be őszintén egy friss Instagram-videóban. Mint az egykori szépségkirálynő mondta: január első három hetében annyi minden történt, mint szinte az egész tavalyi év során összesen.

A műsorvezető szerint végre elkezdett kirajzolódni a cél.

Mintha egy kis pislákoló fényt látnék az alagút végén

– fogalmazott.

Azóta kicserélték az összes nyílászárót, elkészült a padlófűtés, valamint a mennyezeti hűtés-fűtés rendszere is. Gelencsér Tímea úgy érzi, végre elérkezett a felújítás leglátványosabb szakasza.

„Most már jöhet a burkolás, a festés, és utána a bútorozás” – zárta optimistán.

A nehézségek után úgy tűnik, Gelencsér Tímea számára valóban elkezdődhet egy új fejezet.

