Mélypontra került Gelencsér Tímea – ez történt a volt szépségkirálynővel

Rendkívüli

Hosszú hónapok után végre fellélegezhet az egykori szépségkirálynő. Gelencsér Tímea, aki az Újratervezés új műsorvezetőjeként Stohl Andrásék mellett tűnik fel, saját bőrén tapasztalta meg, mit jelent egy elhúzódó házfelújítás.
Gelencsér Tímea építkezése régóta követhető a közösségi oldalain, ám az elmúlt időszak inkább a csúszásokról és a csalódásokról szólt. A Bors megjegyzi, hogy kivitelezések elmaradása miatt még a karácsonyt sem tudta az új otthonában tölteni, pedig erre nagyon készült.

Gelencsér Tímea
Gelencsér Tímea 
Fotó: Mediaworks - Markovics Gábor

Gelencsér Tímea már látja a fényt az alagút végén

Most azonban fordulat történt.

Tavaly év végén elvesztettem a motivációmat, nem haladtunk semmivel, nem jöttek a szakemberek” 

– vallotta be őszintén egy friss Instagram-videóban. Mint az egykori szépségkirálynő mondta: január első három hetében annyi minden történt, mint szinte az egész tavalyi év során összesen.

A műsorvezető szerint végre elkezdett kirajzolódni a cél. 

Mintha egy kis pislákoló fényt látnék az alagút végén

– fogalmazott.

Azóta kicserélték az összes nyílászárót, elkészült a padlófűtés, valamint a mennyezeti hűtés-fűtés rendszere is. Gelencsér Tímea úgy érzi, végre elérkezett a felújítás leglátványosabb szakasza.

„Most már jöhet a burkolás, a festés, és utána a bútorozás” – zárta optimistán.

A nehézségek után úgy tűnik, Gelencsér Tímea számára valóban elkezdődhet egy új fejezet.

