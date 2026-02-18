Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Betelt a pohár a kőolaj-szállítások kérdésében, Budapest és Pozsony az Európai Bizottsághoz fordult

Ezt látnia kell!

„Nem is merem elmondani, milyen szándékaink és terveink vannak” – Tarr Zoltán újabb megdöbbentő kijelentése

Gelencsér Tímea

Nagyon forró: szaunában kapták le Gelencsér Timit – itt nem kell vizet locsolni a kövekre

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az egykori szépségkirálynő irigylésre méltó alakkal rendelkezik. Gelencsér Timi követői ismét ámulnak a látványos megjelenésen. A híresség életének boldog és látványos pillanatai újra reflektorfénybe kerültek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gelencsér Tímeaszépségkirálynőfürdőruha

Gelencsér Timi rendszeresen a figyelem középpontjába kerül. A sztár Instagram-bejegyzései rendre nagy érdeklődést váltanak ki.

Gelencsér Tímea, a 2025-ös Budapest Creator Awards díjátadó gálán
Gelencsér Tímea, a 2025-ös Budapest Creator Awards díjátadó gálán
Fotó: Gáll Regina (GR) MW Bulvár képen

Szexi megjelenés és visszatérő érdeklődés a híresség iránt

A szexi hírességről nem először születnek beszámolók, és más lapok is rendszeresen bemutatják életének fontos és boldog pillanatait. Korábban szó esett arról, amikor mélypontra került, amikor fontos bejelentést tett jövőjéről az esküvő kapcsán, valamint amikor Gelencsér Timi szexi tánca meghódította a rajongókat. Egy alkalommal a miniszoknya fellibbenése után az internet is felrobbant a szexi fotó láttán.

Gelencsér Timi fürdőruhában pihenget

„Őrült rohanásban vagyok és leszek is egész februárban, így még inkább felértékelődnek azok a pillanatok, amikor nyugalom van körülöttem” – írta bejegyzésében. A kép alapján sokaknak egyértelmű lehet, hogy egy kis mozgás, és egy laza szaunázás utáni merülős jakuzzi kombó mennyire pihentető is lehet.

Gelencsér Timi életéről többet is megtudhat a BORS oldalán.

Dögös miniruhában villantott Csuti barátnője

Csuti és kedvese, Sudár Bianka immár negyedszer töltötték együtt a szerelmesek ünnepét, és a hölgy által választott Valentin-napi szett most is emlékezetesre sikerült.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!