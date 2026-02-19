Drámai pillanatok A Nagy Duettben: Gesztesi Panka megrendítő vallomást tett

A fiatal egyetemista számára különösen nagy tétje volt a szereplésnek, hiszen most mutatkozott be igazán országos televíziós műsorban. Gesztesi Panka nemcsak énektudásával, hanem őszinte személyiségével is meggyőzte a nézőket és a zsűrit – számolt be róla a Bors.

Gesztesi Panka édesanyja féltette lányát a tévés szerepléstől.

Gesztesi Panka elérzékenyült a kamerák előtt

A 19 éves versenyző elárulta, hogy a fellépés előtt rendkívül izgult, még annak ellenére is, hogy édesanyja a színfalak mögött próbálta megnyugtatni. Mentora szerint aznap este a maximumot hozták ki magukból, még a kisebb hibákkal együtt is.

Én lehetetlennek gondoltam, hogy ez így meg fog történni, hogy ennyire el tudom engedni magam

– vallotta be Panka, aki attól tartott, hogy a lámpaláz elnyomja majd a színpadon.

Azt is elmondta, hogy akkor nyugodott meg igazán, amikor partnere elkezdett énekelni, mert onnantól érezte, hogy működni fog a produkció.

Jobban sikerült, mint amire számítottunk

– fogalmazott, hozzátéve, hogy az adásgyőzelem egyszerre jelent örömöt és extra nyomást számukra.

Különösen megható volt számára az a zsűriértékelés, amelyben egyszerre látták benne édesanyját és édesapját.

Én nagyon meghatódtam, amikor azt mondta a Rami, hogy egyszerre látta anyát és apát is bennem. Ezt én a magánéletemben is sokszor meg szoktam kapni, úgyhogy talán az esett jól, hogy át tudtam adni a színpadon azt, amilyen én valójában vagyok a mindennapokban.

A fiatal tehetség számára az este nemcsak szakmai siker volt, hanem személyes, érzelmi mérföldkő is.

Liptai Claudia féltette Pankát

A zsűri is elérzékenyült

A produkció után a zsűri, köztük Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András is elismerően beszélt Panka tehetségéről, aki természetes magabiztossággal uralta a színpadot, sokakat mélyen megérintve.