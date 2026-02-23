Rejtélyes körülmények között, 25 éves korában meghalt a világhírű brazil influenszer

„Mély fájdalommal tudatjuk szeretett lányunk, Maria Rita halálát” – írták közleményükben. Egy későbbi bejegyzésben hozzátették: lányuk hirtelen betegségben szenvedett, amely végül az életét követelte. A halál pontos okát a család nem hozta nyilvánosságra - írja a Daily Mail.

A halál oka egyelőre ismeretle n

A brazíliai São Bernardo do Campo városából származó fiatal nő jelentős követőtáborral rendelkezett: a TikTok-on több mint 65 ezer, míg az Instagram-on több mint 11 ezer követője volt. Oldalain rendszeresen osztott meg szépségápolási és divattippeket, szelfiket, beszámolókat fogyókúrás útjáról, valamint utazásairól – többek között perui és uruguayi élményeiről.

Barátai és ismerősei megrendülten búcsúztak tőle.

Egyik barátnője, Lígia felidézte, hogy Maria Rita mindig kedves és figyelmes volt, amikor a Fine Arts varró- és szabásmintakészítő stúdióban találkoztak. Jéssica, egy másik közeli ismerős, úgy emlékezett rá, mint „ragyogó lélekre”, aki mosolyával és karizmájával mindenkit elbűvölt. „Kívül-belül gyönyörű volt” – írta.

A temetést vasárnap tartották São Bernardo do Campóban, végső nyugalomra pedig hétfőn helyezik ugyanott.

A rajongók a közösségi médiában százával osztották meg részvétnyilvánításaikat. Többen kiemelték, hogy a fiatal influenszer még nemrég is tele volt energiával és életkedvvel, ezért különösen megrázó számukra a hirtelen veszteség.

A tragédia nem egyedi eset a brazil influenszerközösségben. A NeedToKnow beszámolója szerint nemrégiben a 27 éves életmód-influenszer, Bianca Dias is életét vesztette. A fiatal nő tüdőembóliát szenvedett, miután plasztikai műtéten esett át, és a szövődmények a brazíliai Mauá városában történt felépülése során jelentkeztek. Bár azonnal orvosi ellátásra szállították, a kórházba már életjelek nélkül érkezett. Temetését pénteken tartották Ribeirão Pires városában. Két kislánya gyászolja. Maria Rita Rodrigues da Silva halála mély nyomot hagyott követőiben és a szépségipar online közösségében. Rövid élete alatt inspirációt, önbizalmat és stílust közvetített közönségének – emlékét sokan szeretettel őrzik tovább.