Kiara Lord lett a győztes? A Házasság első látásra sztárja elárulta, ki rabolta el a szívét

Óriási fordulatot vett Házasság első látásra egykori szereplőjének, Dr. Gaál Zoltán magánélete: a sármos fogorvos most őszintén mesélt új kapcsolatáról, és tisztázta a róla és Kiara Lordról szóló pletykákat is – írja a Bors.

Fotó: TV2

Az elmúlt hónapokban rengeteg találgatás látott napvilágot a fogorvos magánéletéről, többek között az is, hogy talán Kiara Lord oldalán találta meg a boldogságot.

A valóság azonban egészen más: Zoltán jelenlegi párja Reni, akivel már közel egy éve ismeri egymást.

„Sajnos még ezt a kapcsolatot is többen próbálták félreértelmezni, és mindkét oldalról akadtak jóakarók, akik féltékenységből közénk álltak. Emiatt egy időre eltávolodtunk egymástól” – fogalmazott a celeb.

Nemrég, a születésnapom alkalmából meghívtam őt az ünneplésre – tisztán barátként. Akkor még nem sejtettem, hogy a legnagyobb ajándék az lesz, hogy bizalmat szavaz nekünk, és ad egy esélyt a kapcsolatunknak

– tette hozzá.

