Rendkívüli

Durvul a kampány: megvertek egy fideszes aktivistát, aki számon kérte a plakátrongálót – videó

Háború

Kitálalt az ukrán elemző Magyar Péterről – bajt fog hozni ránk

Kiara Lord

Kiara Lord lett a győztes? A Házasság első látásra sztárja elárulta, ki rabolta el a szívét

11 perce
Olvasási idő: 4 perc
Óriási fordulatot vett Dr. Gaál Zoltán magánélete: a fogorvos végre őszintén beszélt új párkapcsolatáról, és tisztázta a pletykákat. A Házasság első látásra egykori szereplője elárulta, hogy kinek az oldalán talált rá a boldogságra.
Kiara LordkapcsolatHázasság első látásra

Óriási fordulatot vett Házasság első látásra egykori szereplőjének, Dr. Gaál Zoltán magánélete: a sármos fogorvos most őszintén mesélt új kapcsolatáról, és tisztázta a róla és Kiara Lordról szóló pletykákat is – írja a Bors

A Házasság első látásra sztárja nagy bejelentést tett
Fotó: TV2

Az elmúlt hónapokban rengeteg találgatás látott napvilágot a fogorvos magánéletéről, többek között az is, hogy talán Kiara Lord oldalán találta meg a boldogságot. 

A valóság azonban egészen más: Zoltán jelenlegi párja Reni, akivel már közel egy éve ismeri egymást. 

„Sajnos még ezt a kapcsolatot is többen próbálták félreértelmezni, és mindkét oldalról akadtak jóakarók, akik féltékenységből közénk álltak. Emiatt egy időre eltávolodtunk egymástól” – fogalmazott a celeb. 

Nemrég, a születésnapom alkalmából meghívtam őt az ünneplésre – tisztán barátként. Akkor még nem sejtettem, hogy a legnagyobb ajándék az lesz, hogy bizalmat szavaz nekünk, és ad egy esélyt a kapcsolatunknak

 – tette hozzá. 

A Házasság első látásra sztárja több titkot is elárult kapcsolatáról

Hullámvölgybe került a Házasság első látásra sztárja

Nyíltan beszélt magánéletéről és az őt ért nehézségekről a Házasság első látásra sztárja, Gaál Zoltán. A népszerű fogorvos elárulta, hogy az utóbbi időszak rendkívül megterhelő volt számára, mind a munkában, mind a párkapcsolataiban.

Nyilvánosan hívták randevúra Kiara Lordot – mutatjuk, ki az új udvarló

Újra reflektorfénybe került Kiara Lord, miután Dr. Gaál Zoltán egy interjúban arról beszélt, hogy szívesen ismerkedne vele. A Házasság első látásra című műsorból ismert fogorvos hangsúlyozta: számára nem botrányos, hanem kifejezetten érdekes és inspiráló az a világ, amelyet Kiara képvisel, és nem tartja kizáró tényezőnek a nő múltját.

 

