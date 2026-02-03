Lángok pusztították el a magyar sztár családi otthonát – Megrázó videó!

A Házasság első látásra című műsor nézői jól ismerik Reni történetét, ám most nem a képernyőn, hanem a magánéletében történt drámai fordulat. A tragédia egy családi otthont érintett, amely a lángok miatt teljesen megsemmisült.

Lángokban áll a Házasság első látásra sztárjának, Kovács Renáta családi otthona (Forrás: Renáta Kovács/Facebook

Hatalmas tragédia érte a magyar sztárt

Kovács Renáta, akit a közönség Reniként ismert meg a Házasság első látásra című műsorban, egyik pillanatról a másikra mindent elveszített. A tűz édesanyja otthonát pusztította el, a lángok pedig mindent elnyeltek, ami a család biztonságát és mindennapjait jelentette.

Reni tehetetlenül nézte végig a pusztítást, amely után semmi nem maradt a korábbi életükből.

A reflektorfény helyett a családjára fókuszál Kovács Reni

A fiatal sztár és influenszer most a teljes figyelmét arra fordítja, hogy segítsen a nincstelenné vált családján, és támogassa édesanyját a nehéz helyzetben. A tragédia történt után az élete gyökeresen megváltozott, és minden erejével azon dolgozik, hogy a romokból újrakezdjék – további részletek a BORS oldalán.

