Házasság első látásra sztárja kétségbeesett üzenetet küldött a rajongóknak

A Házasság első látásra műsorából ismert influenszer az elmúlt hetekben követőihez fordult segítségért, miután szülei otthona lakhatatlanná vált. A néhány hete történt tragédia során gyakorlatilag minden odaveszett, és a család rövid időre lakhatás nélkül maradt. Bár ideiglenesen sikerült vészmegoldást találniuk egy önkormányzati lakásban, ott a főzés és a mosakodás sem megoldható megfelelően – írja a Bors.

A mobilház/konténerház projekt egyelőre nem tudott megvalósulni, mert a befolyt összeg még mindig nem elegendő. Kovács Renáta közösségi oldalán őszintén beszélt a helyzet súlyosságáról, hangsúlyozva, hogy bár jelenleg van fedél a szülők feje felett, ez korántsem jelent hosszú távú, biztonságos megoldást.

„Hálás szívvel köszönünk minden eddigi segítséget és támogatást, amit kaptunk. Jelenleg van hol lakniuk, ami óriási megkönnyebbülés, de ez még messze nem az a stabil, méltó körülmény, amire hosszú távon szükségük lenne” – írta bejegyzésében.

A konténerházra a gyűjtés továbbra is zajlik, azonban a szükséges összeg még nem gyűlt össze teljes mértékben.

Nehéz időszak a család számára

Kovács Renáta nehezen éli meg ezt az időszakot. Elmondása szerint az egész család számára hatalmas veszteséget jelent a történtek feldolgozása.

„Anyukámék helyzete az egész család számára hatalmas veszteség. Borzasztóan nehéz napok állnak mögöttünk és sajnos még előttünk is, hiszen egy ilyen tragédia megoldása nem egyik napról a másikra történik” – fogalmazott.

A Házasság első látásra szereplője ismét arra kérte követőit, hogy aki bármilyen formában tud segíteni, támogassa őket az újrakezdésben. Mint írta, minden apró segítség számít.

