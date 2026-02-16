Hírlevél
hevesi tamás

Hosszú házasságuk titkáról vallott Hevesi Tamás

Kevés olyan tartós és kiegyensúlyozott kapcsolatot látni a hazai sztárvilágban, mint amilyenben Hevesi Tamás és felesége, Hevesi Kriszta élnek. Házasságuk évtizedek óta harmóniában telik, kapcsolatuk pedig kívülről szemlélve is természetesnek és szenvedélyesnek hat.
hevesi tamáskapcsolatvalentin - napHevesi Krisztiaházasság

Szavai nem hangzatos frázisokból építkeznek, sokkal inkább apró, mindennapi gesztusokból és tudatos odafigyelésből. A Valentin-nap például ma is fontos számukra, még ha az ünneplés formája az évek során változott is. Házasságukról vallott az énekes - írja a Bors.

házasság
Házasságukról vallott Hevesi Tamás énekes.
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Házasság egy életen át

Fontosnak tartjuk ezt a napot Krisztivel. Az első években nyilván plüssmacik és szívecskék repkedtek, mára ez annyiban átalakult, hogy különleges, személyes meglepetéssel készülünk egymásnak. Mindig elszólja magát, olykor én is, de így is sikerül örömet szerezni. Fontos kritérium nálunk, hogy az ajándék személyre szabott legyen

-tette hozzá az énekes. 

Az ajándékozás náluk sosem az anyagiakról szólt, hanem a figyelmességről és az egymásra hangolódásról.

A kapcsolatuk egyik legfontosabb alappillére az érzékenység és az őszinte kommunikáció. Mindketten nyitottak arra, hogy megosszák egymással gondolataikat, érzéseiket, akár egy-egy koncertélmény részleteit is. Bővebben Hevesi Tamás és párja kapcsolatáról a Borson olvashat.

Hevesi Tamás  az Origónak is nyilatkozott korábban a Valentin-napról.

 

