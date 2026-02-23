Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy pácban van Zelenszkij, ebből hogy mászik ki, azt még ő se tudja

Kínos!

Úgy kapták szét Zelenszkijt, mint a rozsdás Ladát, záporoztak a kemény szavak

Horváth Csenge

Megvillant a gyémánt – Horváth Csenge megmutatta csodaszép jegygyűrűjét

59 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hatalmas az öröm a hazai sztárvilágban, miután egy sokat találgatott pillanat végre valósággá vált. Horváth Csenge egy látványos fotón mutatta meg gyűrűjét, és ezzel lezárta a hetek óta tartó spekulációkat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Horváth Csengeterhesjegygyűrű

Horváth Csenge az elmúlt hónapokban nemcsak a közösségi médiában volt aktív, hanem a magánéletében is komoly változások történtek. A modell, akit sokan továbbra is Fésűs Nelly lányaként emlegetnek, mára saját jogán is a hazai influenszervilág meghatározó alakja lett. Most azonban nem egy divatkampány vagy kifutós szereplés került reflektorfénybe, hanem a Horváth Csenge jegygyűrű körüli izgalom – írja a Bors.

HorváthCsenge, Horváth Csenge,20210802 Budapest Tv2 Totem című műsorának sajtótájékoztatójaKépen: Horváth Csenge, Fésűs Nelly nagyobbik lánya, Horváth CsengeFotó: Máté Krisztián MK Ripost
Horváth Csenge sugárzik a boldogságtól – Fotó: MW Bulvár

A pletykák akkor erősödtek fel, amikor fotóin többször is feltűnt egy különleges, csillogó ékszer. Eleinte csak homályos képkockákon, majd egyre egyértelműbben látszott a gyémánt gyűrű. 

Milyen jegygyűrűt kapott Horváth Csenge?

A fotók alapján egy feltűnő, nagy méretű gyémánttal díszített eljegyzési gyűrűről van szó. A klasszikus, elegáns foglalat kiemeli a központi követ, amely látványosan csillog a képeken. A választás tökéletesen illik Csenge stílusához: nőies, kifinomult, mégis figyelemfelkeltő darab. A gyémánt gyűrű nemcsak esztétikai szempontból különleges, hanem egyértelműen komoly elköteleződést is jelez.

Ki Horváth Csenge vőlegénye?

Csenge egy korábbi megszólalásában utalt rá, hogy egy volt hokishoz megy hozzá. Bár a részleteket diszkréten kezeli, annyi biztos, hogy sportos múlttal rendelkező párja hosszabb ideje az életének része. A nyilvánosság előtt eddig visszafogottan jelentek meg együtt, ám az eljegyzés hírével egyértelművé vált, hogy kapcsolatuk komoly szintre lépett. A rajongók most leginkább azt találgatják, mikor kerül sor a polgári szertartásra, amelyet a tervek szerint még a gyermekük születése előtt szeretnének megtartani.

Horváth Csenge ujján csillog a különleges gyűrű – Fotó: Instagram / cs.enge

Horváth Csenge cicit villantott – forró képek!

Horváth Csenge régóta nem csak híres édesanyja miatt vonzza a tekinteteket, hanem modellként is sikeres karriert épít. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!