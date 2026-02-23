Megvillant a gyémánt – Horváth Csenge megmutatta csodaszép jegygyűrűjét

Horváth Csenge az elmúlt hónapokban nemcsak a közösségi médiában volt aktív, hanem a magánéletében is komoly változások történtek. A modell, akit sokan továbbra is Fésűs Nelly lányaként emlegetnek, mára saját jogán is a hazai influenszervilág meghatározó alakja lett. Most azonban nem egy divatkampány vagy kifutós szereplés került reflektorfénybe, hanem a Horváth Csenge jegygyűrű körüli izgalom – írja a Bors.

Horváth Csenge sugárzik a boldogságtól – Fotó: MW Bulvár

A pletykák akkor erősödtek fel, amikor fotóin többször is feltűnt egy különleges, csillogó ékszer. Eleinte csak homályos képkockákon, majd egyre egyértelműbben látszott a gyémánt gyűrű.

Milyen jegygyűrűt kapott Horváth Csenge?

A fotók alapján egy feltűnő, nagy méretű gyémánttal díszített eljegyzési gyűrűről van szó. A klasszikus, elegáns foglalat kiemeli a központi követ, amely látványosan csillog a képeken. A választás tökéletesen illik Csenge stílusához: nőies, kifinomult, mégis figyelemfelkeltő darab. A gyémánt gyűrű nemcsak esztétikai szempontból különleges, hanem egyértelműen komoly elköteleződést is jelez.

Ki Horváth Csenge vőlegénye?

Csenge egy korábbi megszólalásában utalt rá, hogy egy volt hokishoz megy hozzá. Bár a részleteket diszkréten kezeli, annyi biztos, hogy sportos múlttal rendelkező párja hosszabb ideje az életének része. A nyilvánosság előtt eddig visszafogottan jelentek meg együtt, ám az eljegyzés hírével egyértelművé vált, hogy kapcsolatuk komoly szintre lépett. A rajongók most leginkább azt találgatják, mikor kerül sor a polgári szertartásra, amelyet a tervek szerint még a gyermekük születése előtt szeretnének megtartani.

Horváth Csenge ujján csillog a különleges gyűrű – Fotó: Instagram / cs.enge

Horváth Csenge régóta nem csak híres édesanyja miatt vonzza a tekinteteket, hanem modellként is sikeres karriert épít.