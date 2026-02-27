Merész fotózást vállalt be a várandós Horváth Csenge

Horváth Csenge terhessége decemberben vált hivatalossá, amikor párjával közös képen jelentette be az örömhírt. A 23 éves modell – aki sokak számára elsősorban mint Fésűs Nelly lánya ismert – azóta rendszeresen megoszt részleteket a babavárásról az Instagram-oldalán. Bár a hír korábban szivárgott ki, mint szerette volna, ma már boldogan készülnek a kisbaba érkezésére – írja a Bors.

Horváth Csenge a TV2 Totem című műsorának 2021-es budapesti sajtótájékoztatóján

Fotó: Máté Krisztián

Hányadik hónapban jár Horváth Csenge?

Horváth Csenge jelenleg az ötödik hónapban jár. A kismama elmondása szerint a terhesség eddig problémamentesen zajlik. Az első időszakban még meglepetésként érte őket a gólyahír, és kellett néhány nap, mire feldolgozták a családalapítás gondolatát, de az első sokkot hamar felváltotta az öröm. Azóta kiegyensúlyozottan és boldogan készülnek az érkező babára.

Milyen fotózást vállalt be várandósan Horváth Csenge?

A modell egy stúdiófotózáson vett részt, ahol elegáns, testhezálló, mégis kifejezetten szexi ruhában állt kamera elé. A felvételeken jól látszik gömbölyödő pocakja, miközben alakját továbbra is megőrizte. A fotózásról készült videót az Instagram-sztorijában osztotta meg követőivel. A képsorok tanúsága szerint magabiztosan és sugárzóan viselte a várandósságát, ami új oldalát mutatta meg a modellnek.

