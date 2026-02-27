Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Az atomhatalom bejelentette: nyílt háborút indítanak, most nagy a baj

Fontos

Tüzet nyitottak a svédek az oroszokra, kitört a pánik

Horváth Csenge

Merész fotózást vállalt be a várandós Horváth Csenge

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A fiatal modell ragyogó formában várja első gyermekét, és egy friss videóval lepte meg követőit. Horváth Csenge az ötödik hónapban jár, és most egy merész, mégis ízléses fotózás kulisszáiba engedett bepillantást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Horváth Csengeszexifotózás

Horváth Csenge terhessége decemberben vált hivatalossá, amikor párjával közös képen jelentette be az örömhírt. A 23 éves modell – aki sokak számára elsősorban mint Fésűs Nelly lánya ismert – azóta rendszeresen megoszt részleteket a babavárásról az Instagram-oldalán. Bár a hír korábban szivárgott ki, mint szerette volna, ma már boldogan készülnek a kisbaba érkezésére – írja a Bors.

Horváth Csenge, HorváthCsenge, Fésűs Nelly lánya
Horváth Csenge a TV2 Totem című műsorának 2021-es budapesti sajtótájékoztatóján
Fotó: Máté Krisztián

Hányadik hónapban jár Horváth Csenge?

Horváth Csenge jelenleg az ötödik hónapban jár. A kismama elmondása szerint a terhesség eddig problémamentesen zajlik. Az első időszakban még meglepetésként érte őket a gólyahír, és kellett néhány nap, mire feldolgozták a családalapítás gondolatát, de az első sokkot hamar felváltotta az öröm. Azóta kiegyensúlyozottan és boldogan készülnek az érkező babára.

Milyen fotózást vállalt be várandósan Horváth Csenge?

A modell egy stúdiófotózáson vett részt, ahol elegáns, testhezálló, mégis kifejezetten szexi ruhában állt kamera elé. A felvételeken jól látszik gömbölyödő pocakja, miközben alakját továbbra is megőrizte. A fotózásról készült videót az Instagram-sztorijában osztotta meg követőivel. A képsorok tanúsága szerint magabiztosan és sugárzóan viselte a várandósságát, ami új oldalát mutatta meg a modellnek.

Horváth Csenge kismamafotója a Bors oldalán érhető el.

Megvillant a gyémánt – Horváth Csenge megmutatta csodaszép jegygyűrűjét

Hatalmas az öröm a hazai sztárvilágban, miután egy sokat találgatott pillanat végre valósággá vált. Horváth Csenge egy látványos fotón mutatta meg gyűrűjét, és ezzel lezárta a hetek óta tartó spekulációkat.

Horváth Csenge cicit villantott – forró képek!

Horváth Csenge régóta nem csak híres édesanyja miatt vonzza a tekinteteket, hanem modellként is sikeres karriert épít. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!