Horváth Éva hónapok óta tartó szenvedés után fellélegezhet?

A balesetet követően bakteriális fertőzés támadta meg a szervezetét, ami miatt majdnem elveszítette a lábát. Horváth Éva állapota sokáig nem javult megfelelően, ezért az orvosok csípőtranszplantációs műtét lehetőségét is felvetették – írja a Bors.

Horváth Éva a teljes felépülés útjára lépett.

Fotó: Mediaworks Archívum

Horváth Éva mindent megtett a felépülésért

A modell azonban eltökélte, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy elkerülje az újabb operációt. Egy rehabilitációs intézményben egy hónapot töltött, ahol speciális gépekkel mérték a lába terhelhetőségét.

A fokozatos terhelés hatására csontja végül gyógyulni kezdett, amire orvosai sem számítottak teljes bizonyossággal.

A legutóbbi röntgen után kezelőorvosa örömmel közölte vele, hogy mégsem lesz szükség műtétre. Bár a teljes felépüléshez még idő kell, már edzőterembe is jár, és fiával, Alexszel is aktívan tud játszani.

A kórházban naplót kezdett írni az érzéseiről, amit most könyv formájában szeretne megjelentetni.

Elmondása szerint nem traumaként élte meg a történteket, hanem olyan tapasztalatként, amelyből erőt merített. Könyvének célja, hogy reményt adjon másoknak, és megmutassa, hogy a kilátástalannak tűnő helyzetekből is van kiút.

Mégsem kell amputálni a lábát?

Horváth Éva lábába egy súlyos fertőzés is bejutott, ami tovább nehezítette a gyógyulást, és az orvosok felvetették a lábamputáció lehetőségét is, amit végül sikerült elkerülnie.

A fokozatos felépülés útján

Több hónappal a baleset után Horváth Éva lábából eltávolították a csavarokat és rögzítőket, ami lehetővé tette számára a teljes rehabilitáció megkezdését, így új fejezet nyílhat a felépülésében.