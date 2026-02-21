Fény derült a hosszú élet titkára – ezt csinálták másképp a 100 év felettiek

Jeanne Calment 1875-ben született a franciaországi Arles városában, és 1997-ig élt, vagyis végignézte a modern világ megszületését. A hosszú élet titka az ő és más szuperidős emberek esetében nem szigorú diétákban vagy aszkéta életmódban rejlett – sőt, kifejezetten élvezték az életet.

Hosszú élet titka: így éltek a világ legöregebb emberei

Csokoládé, bor és egy kis cigaretta

Jeanne Calment imádta a csokoládét, szívesen ivott bort, és még cigarettázott is – igaz, csak étkezések után. Nem sanyargatta magát, mozgott, sétált, kerékpározott, és 90 felett is tornázott. A stresszt viszont messzire elkerülte.

A nők tarolnak a rekordlistán

Nem véletlen, hogy a világ tíz legidősebb embere mind nő volt.

A szakértők szerint ebben genetikai előnyük is szerepet játszik, de az életmódjuk is közös pontokat mutat: nyugalom, mértékletesség és sok mozgás.

A férfi és női csúcstartók titka

A legidősebb férfi, a japán Jiroemon Kimura 117 évig élt, aktív munkával és mértékletes étkezéssel. Az amerikai Sarah Knauss 119 évének titka a családja szerint az volt, hogy szinte soha nem idegeskedett.

Kane Tanaka pedig egyszerűen úgy fogalmazott: azt csinálta, amit szeretett.

Ennyi lenne a hosszú élet titka?

Úgy tűnik, a hosszú élet titka nem csodaszerekben rejlik, hanem a mozgásban, a nyugalomban és abban, hogy az ember nem mond le az apró örömökről. Talán nem az a kérdés, hány évig élünk – hanem hogyan.

