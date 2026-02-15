Ifjabb Schobert Norbert kitálalt: nem kertelt Lengyel Johannáról

Ifjabb Schobert Norbert most új kihívás elé néz: a TV2 népszerű zenés show-műsorában, A Nagy Duett idei évadában áll színpadra, ráadásul nem akárkivel. A fiatal tehetség szerint Lengyel Johanna és Ifjabb Schobert Norbert párosa igazán ütős lehet, mert mindketten szorgalmasak és tele vannak energiával – írj a Bors.

Ifjabb Schobert Norbert szerint Lengyel Johannával erős párost alkothatnak A Nagy Duett színpadán Fotó: MW Bulvár

Ifjabb Schobert Norbert újra énektanárhoz jár A Nagy Duett miatt

Korábban a Megasztár énekverseny során már dolgozott énektanárral, ám azóta nem járt különórákra. Most viszont újra belevág a felkészülésbe, hiszen a színpadi éneklés és koreográfia tanulás komoly odafigyelést igényel.

„Az éneklés a mindennapjaim része. Amikor megyek iskolába, vagy csak otthon vagyok, elindítok egy karaokét, és arra énekelek. Közel áll hozzám a zene, ezért szerintem otthon érzem majd magam” – mondta a hot! magazinnak.

Ifjabb Schobert Norbert szerint a siker kulcsa a közös munka és a kitartás. Úgy véli, A Nagy Duett próbái és felkészülése nemcsak a színpadon, hanem otthon is komoly munkát igényelnek.

„Otthon, egyedül is sok munkát kell beletenni: gyakorolni, tanulni a szöveget és a koreográfiát” – árulta el. A tanulást sem hanyagolja el, ezért már előre tervez, hogyan egyezteti össze az iskolát és a műsort.

A fiatal versenyző bízik benne, hogy a közönség is érzi majd azt az energiát, amit ő és Lengyel Johanna együtt képviselnek.

