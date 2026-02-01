Olvadoznak a rajongók: Iszak Eszter megható képeket posztolt

A TV2 műsorvezetője a minap az Instagram-oldalán jelentkezett néhány szívmelengető felvétellel, amelyek a Dominikai Köztársaságban készültek. A képeken Iszak Eszter mosolyogva tartja karjaiban kislányát, miközben egy végtelen jellel és szívecskével fejezte ki az iránta érzett szeretetét.

Iszak Eszter

Fotó: Csudai Sándor

Iszak Eszter kislánya

Mirabella – Iszak Eszter és férje, az olimpiai bajnok Gyurta Dániel első gyermeke – 2024 júliusában született, és azóta hatalmasat nőtt. Bár Eszter továbbra sem mutatja meg kislánya arcát, a szőke hajú kisbaba így is azonnal elrabolta a követők szívét.

A kommentelők nem is fukarkodtak a reakciókkal:

Cukik

– írta az egyik rajongó, de sokan szívecskékkel és kedves üzenetekkel árasztották el a posztot.

Iszak Eszter ritkán enged bepillantást a magánéletébe, éppen ezért ezek a fotók különösen nagy örömet okoztak a követőinek.

