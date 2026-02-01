Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagyon nagy bajban vannak az osztrákok

Sport

Váratlan fordulat: Szoboszlai Dominik helyére igazolna a Liverpool

Iszak Eszter

Olvadoznak a rajongók: Iszak Eszter megható képeket posztolt

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ritka pillanatnak lehettek tanúi a rajongók. Iszak Eszter kivételt tett, és megható fotókat osztott meg kislányáról, Mirabelláról, akit egyébként szigorúan óv a nyilvánosságtól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Iszak Esztercuki fotóGyurta Dániel

A TV2 műsorvezetője a minap az Instagram-oldalán jelentkezett néhány szívmelengető felvétellel, amelyek a Dominikai Köztársaságban készültek. A képeken Iszak Eszter mosolyogva tartja karjaiban kislányát, miközben egy végtelen jellel és szívecskével fejezte ki az iránta érzett szeretetét.

20241217 Budapest Tv2-es sztárparádéval a színpadon rendezték meg a The Blush karácsonyi divatbemutatóját. Fotó: Csudai Sándor (CSS) MW képen: Iszak Eszter
Iszak Eszter
Fotó: Csudai Sándor

Iszak Eszter kislánya

Mirabella – Iszak Eszter és férje, az olimpiai bajnok Gyurta Dániel első gyermeke – 2024 júliusában született, és azóta hatalmasat nőtt. Bár Eszter továbbra sem mutatja meg kislánya arcát, a szőke hajú kisbaba így is azonnal elrabolta a követők szívét.

A kommentelők nem is fukarkodtak a reakciókkal:

Cukik

– írta az egyik rajongó, de sokan szívecskékkel és kedves üzenetekkel árasztották el a posztot.

Iszak Eszter ritkán enged bepillantást a magánéletébe, éppen ezért ezek a fotók különösen nagy örömet okoztak a követőinek.

A teljes cikket a BORS oldalán találja.

További tartalmaink:

Iszak Eszter bikinis képétől még a hó is megolvad

A hideg, szürke téli napok elől sokan csak álmodoznak a menekülésről, Iszak Eszter azonban meg is tette.Iszak Eszter a Dominikai Köztársaság egyik legnépszerűbb üdülőhelyéről, Punta Canából jelentkezett be, ahol bikinis fotókon mutatta meg, milyen az igazi trópusi kikapcsolódás.

Csúnyán lebuktatta magát Iszak Eszter – fotó

Igen kellemetlen helyzetbe hozta magát a Mokka műsorvezetőnője. Egy rossz link elhelyezésével saját magát buktatta le Iszak Eszter.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!