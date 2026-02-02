Szívszorító vallomás: Boráros Gábor elárulta, hogyan telnek kislánya napjai Jákli Mónika halála után

A népszerű fitneszmodell, Jákli Mónika halála sokakat megrázott. A legnehezebb pillanat Boráros Gábor számára az volt, amikor egy vasárnapi napon el kellett mondania kislányuk, Zora számára, hogy édesanyja többé nem tér haza. A tragédia óta az apa és lánya mindennapjai gyökeresen átalakultak.

Eltemették Jákli Mónika influenszer és fitneszmodellt az alistáli temetőben 2026. január 29-én

Fotó: Szabolcs László / Bors

Hogyan történt Jákli Mónika halálos balesete?

Jákli Mónika 2026. január 21-én egy tragikus baleset következtében hunyt el. Halála nemcsak a családját, hanem egy egész országot megrázott, hiszen az influenszer és fitneszmodell sokak számára volt ismert és követett személyiség.

Hogyan él tovább Boráros Gábor és kislánya?

Boráros Gábor azóta minden idejét kislányának, Zorának szenteli. Elmondása szerint napjaik szoros együttlétben telnek: közös játék, beszélgetések és apró rituálék segítik őket abban, hogy feldolgozzák Jákli Mónika halála okozta veszteséget.

Fotó: YouTube

Milyen reakciókat váltott ki a történet?

A rajongók nagy figyelemmel kísérik apa és lánya mindennapjait, sokan együttérzésüket fejezik ki. Boráros Gábor ugyanakkor világossá tette: számára most csak az számít, hogy Zora biztonságban érezze magát, és lépésről lépésre megküzdjenek azzal, hogy édesanyjuk meghalt – további részletek a BORS oldalán.

Boráros Gábor és Jákli Mónika

Fotó: Bors/ RTL sajtó klub

