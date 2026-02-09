Sztárrománc készül? Kapu Tibor egy ismert tévés arc mellett tűnt fel

Kapu Tibor neve most nemcsak szakmai okokból került a figyelem középpontjába. Egyetlen nyilvános esemény elég volt ahhoz, hogy újabb kérdések merüljenek fel a magánéletéről.

Kapu Tibor kutatóűrhajós

Fotó: AFP/Giorgio VIERA / AFP/Giorgio VIERA

Egy bál, amely mindent elindított

A Gundel-bál egyik legfeltűnőbb pillanata kétségkívül Nagy Reni és Kapu Tibor közös érkezése volt. A páros mosolyogva, egymás társaságát élvezve jelent meg, amit sokan azonnal többnek láttak egyszerű barátságnál.

Mit lehet tudni Nagy Reni és Kapu Tibor kapcsolatáról

Nagy Reni a Házasság első látásra című műsorban vált ismertté, amely a TV2 képernyőjén futott. A műsorban őszinte és érzelmes megszólalásaival hívta fel magára a figyelmet, még ha nem is mindig aratott osztatlan sikert. A párkereső műsor után is aktív maradt a nyilvánosság előtt.

A reality-sztár a kapcsolatukkal kapcsolatban egyelőre visszafogottan fogalmazott, és nem erősítette meg, hogy szerelemről lenne szó.

Ugyanakkor azt sem cáfolta, hogy több van kettejük között puszta ismeretségnél. Mivel korábbi kapcsolata véget ért, a találgatások új lendületet kaptak.

Kapu Tibor, (a híres magyar űrhajós) eddig keveset beszélt a magánéletéről. A mostani közös megjelenés azonban új megvilágításba helyezte a róla alkotott képet, és sokakban felmerült a kérdés: vajon egy új szerelem kezdetét láthatták? További részletek a BORS oldalán.