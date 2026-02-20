Kapu Tibor először vallott magánéletéről

Kapu Tibor űrhajós magánéletét eddig titkok övezték, de néhány hónappal sikeres expedíciója után megtörte a csendet – írja a Bors.

Kapu Tibor kutatóűrhajós

Az űrhajós elárulta, hogy ugyan jólesik neki, hogy nagy érdeklődés övezi a magánéletét, de a részleteket szeretné megtartani magának.

A magánéletemet azt szeretném magamnak megtartani, és amennyiben lehet, a szakmai kérdésekkel foglalkozni; amint pedig majd lesz bármi, amit a magánéletemmel kapcsolatban szeretnék elmondani, akkor szerintem úgyis fognak tudni róla

– fogalmazott diplomatikusan a Blikknek Kapu Tibor.

Az asztronauta elárulta, hogy jelenleg zenekarára, a Szégyelld Magad Kata nevű együttesre koncentrál szabadidejében, sőt, a banda egy meglepetéssel is készül.

„Ez az egyetlen hobbim, amire mindenképp szeretnék időt szakítani. Készülünk egy meglepetéssel a következő egy-két hónapban” – árulta el Kapu Tibi.

