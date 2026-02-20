Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látni kell!

Orbán Viktor elmondta, miért fog az egész világ Magyarországra irigykedni

Katzenbach Andrea

Katzenbach Andi brutális dekoltázsával minden szemet magára vonz

10 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ismét sikerült nagyot robbantania a szépségkirálynőnek. Katzenbach Andrea legújabb fotóin egy mélyen dekoltált, csillogó estélyiben pózol, rajongói egyszerűen nem térnek magukhoz a látványtól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Katzenbach AndreaszépségkirálynőInstagram

Katzenbach Andrea korábban már beszélt magánéletéről, most azonban ismét a megjelenésével került a figyelem középpontjába. A vadító, mégis elegáns ruhakölteményben készült képeket ráadásul fekete-fehér változatban is megosztotta, így még inkább érvényesül a látványos összeállítás – írja a Bors

Katzenbach Andrea – Fotó: MW Bulvár
Katzenbach Andrea
Fotó: MW Bulvár

Katzenbach Andrea dekoltázsa mindent visz

A Miss World Hungary 2024-es győztese ezúttal is bebizonyította, hogy nem véletlenül hódította el a koronát. A fotót az Instagramra töltötte fel. 

Ismert szépség rabolta el Kubatov Gábor szívét – már együtt mutatkoztak

Szépségkirálynővel az oldalán jelent meg nyilvános eseményen Kubatov Gábor. A Fidesz pártigazgatója és a Ferencvárosi Torna Club elnöke péntek este a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmből készült musical premierjére érkezett egy barna szépség társaságában.

A szépek szépe balladája: 40 évvel ezelőtt lett szépségkirálynő a tragikus sorsú fonyódi lány

1985. október 5-én rendezték meg, 50 év kihagyás után, az első hazai szépségverseny döntőjét. A győztes egy 16 éves fonyódi gimnazista lány, Molnár Csilla Andrea lett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!