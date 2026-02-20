Katzenbach Andi brutális dekoltázsával minden szemet magára vonz

Katzenbach Andrea korábban már beszélt magánéletéről, most azonban ismét a megjelenésével került a figyelem középpontjába. A vadító, mégis elegáns ruhakölteményben készült képeket ráadásul fekete-fehér változatban is megosztotta, így még inkább érvényesül a látványos összeállítás – írja a Bors.

Katzenbach Andrea

Fotó: MW Bulvár

Katzenbach Andrea dekoltázsa mindent visz

A Miss World Hungary 2024-es győztese ezúttal is bebizonyította, hogy nem véletlenül hódította el a koronát. A fotót az Instagramra töltötte fel.

